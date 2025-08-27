통화 / VRTX
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
VRTX: Vertex Pharmaceuticals Incorporated
383.12 USD 3.99 (1.03%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
VRTX 환율이 오늘 -1.03%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 382.60이고 고가는 389.46이었습니다.
Vertex Pharmaceuticals Incorporated 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VRTX News
- 이탈리아, 버텍스 유전자 편집 치료제 카스제비 승인
- Italy approves reimbursement for Vertex’s gene editing therapy CASGEVY
- JP모건, CRISPR Therapeutics에 ’비중확대’ 등급 제시
- Vertex Pharmaceuticals (VRTX) Declines More Than Market: Some Information for Investors
- DHC 주가, 52주 최고치인 4.58 USD 기록
- 2 Growth Stocks to Buy and Hold Forever
- Vertex Plunges Around 24% in Six Months: How to Play the Stock
- Why This Biotech Company Could Be a Growth Stock Powerhouse
- 1 Reason Wall Street Is Obsessed With Vertex Pharmaceuticals
- Vertex Pharmaceuticals: Buying The CF Fortress For The JOURNAVX Optionality (NASDAQ:VRTX)
- Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Tracking Saudi Sovereign Wealth Fund’s 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Vertex Pharmaceuticals (VRTX) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
- Why This Biotech Company Could Be a Growth Stock Powerhouse
- Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) Presents at Wells Fargo 20th Annual Healthcare
- Why Is Vertex (VRTX) Up 6.9% Since Last Earnings Report?
- Sionna Therapeutics stock initiated at Sector Perform by RBC Capital
- Satellos Bioscience: Promising Novel Treatment For Duchenne Muscular Dystrophy (TSX:MSCL:CA)
- BBH Vs. IBB: How To Prepare For The Next Biotech Growth Cycle With BBH (NASDAQ:IBB)
- 3 No-Brainer Stocks to Buy Right Now
- My 2 Favorite Stocks to Buy Right Now
- Can CRSP's In Vivo Pipeline Aid Long-Term Growth Beyond Casgevy?
- CRSP vs. BEAM: Which Gene Editing Stock Holds More Potential Right Now?
- Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
일일 변동 비율
382.60 389.46
년간 변동
378.00 519.88
- 이전 종가
- 387.11
- 시가
- 388.99
- Bid
- 383.12
- Ask
- 383.42
- 저가
- 382.60
- 고가
- 389.46
- 볼륨
- 4.347 K
- 일일 변동
- -1.03%
- 월 변동
- -2.02%
- 6개월 변동
- -21.09%
- 년간 변동율
- -18.88%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K