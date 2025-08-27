通貨 / VRTX
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
VRTX: Vertex Pharmaceuticals Incorporated
387.11 USD 0.04 (0.01%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
VRTXの今日の為替レートは、-0.01%変化しました。日中、通貨は1あたり384.87の安値と390.66の高値で取引されました。
Vertex Pharmaceuticals Incorporatedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VRTX News
- イタリア、ヴァーテックスの遺伝子編集療法CASGEVYの償還を承認
- Italy approves reimbursement for Vertex’s gene editing therapy CASGEVY
- JPモルガン、CRISPR Therapeuticsに「オーバーウェイト」評価を開始
- Vertex Pharmaceuticals (VRTX) Declines More Than Market: Some Information for Investors
- DHC株、52週間高値の4.58ドルを記録
- 2 Growth Stocks to Buy and Hold Forever
- Vertex Plunges Around 24% in Six Months: How to Play the Stock
- Why This Biotech Company Could Be a Growth Stock Powerhouse
- 1 Reason Wall Street Is Obsessed With Vertex Pharmaceuticals
- Vertex Pharmaceuticals: Buying The CF Fortress For The JOURNAVX Optionality (NASDAQ:VRTX)
- Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Tracking Saudi Sovereign Wealth Fund’s 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Vertex Pharmaceuticals (VRTX) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
- Why This Biotech Company Could Be a Growth Stock Powerhouse
- Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) Presents at Wells Fargo 20th Annual Healthcare
- Why Is Vertex (VRTX) Up 6.9% Since Last Earnings Report?
- Sionna Therapeutics stock initiated at Sector Perform by RBC Capital
- Satellos Bioscience: Promising Novel Treatment For Duchenne Muscular Dystrophy (TSX:MSCL:CA)
- BBH Vs. IBB: How To Prepare For The Next Biotech Growth Cycle With BBH (NASDAQ:IBB)
- 3 No-Brainer Stocks to Buy Right Now
- My 2 Favorite Stocks to Buy Right Now
- Can CRSP's In Vivo Pipeline Aid Long-Term Growth Beyond Casgevy?
- CRSP vs. BEAM: Which Gene Editing Stock Holds More Potential Right Now?
- Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
1日のレンジ
384.87 390.66
1年のレンジ
378.00 519.88
- 以前の終値
- 387.15
- 始値
- 389.67
- 買値
- 387.11
- 買値
- 387.41
- 安値
- 384.87
- 高値
- 390.66
- 出来高
- 4.152 K
- 1日の変化
- -0.01%
- 1ヶ月の変化
- -1.00%
- 6ヶ月の変化
- -20.27%
- 1年の変化
- -18.04%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K