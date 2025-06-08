Dövizler / SAFE
SAFE: Safehold Inc New
16.29 USD 0.42 (2.51%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SAFE fiyatı bugün -2.51% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 16.15 ve Yüksek fiyatı olarak 16.71 aralığında işlem gördü.
Safehold Inc New hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
SAFE haberleri
SAFE on the Community Forum
SAFE için alım-satım uygulamaları
Wind Rose Prop Firm mt5 eurusd keltner channel
Damiem Marchand De Campos
4 (4)
EXPERT for PROP FIRM - Bu Uzman Danışman, özellikle prop firması mücadelesinde kullanılmak üzere tasarlanmış, geliştirilmiş ve optimize edilmiştir. Bu, EURUSD sembolündeki en iyi ve en büyük fırsatlardan, trendin tüm aşamalarında, baştan sona, H1 zaman diliminde ve MT5 platformunda yararlanmak için güçlü bir Uzman Danışmandır (EA). Son 3 yıldaki geriye dönük testlerde etkileyici doğruluk, performans ve tutarlılık. EA bir avcı, bir keskin nişancı gibi çalışır, fiyat hareketini, gücünü ve trendi
Spartan Forex Sword expert mt5 gbpusd
Damiem Marchand De Campos
5 (5)
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Bu Uzman Danışman, özellikle kendi kullanımınız için tasarlanmış, geliştirilmiş ve optimize edilmiştir. Bu, GBPUSD sembolündeki en iyi ve en büyük fırsatlardan, trendin tüm aşamalarında, baştan sona, H1 zaman diliminde ve MT5 platformunda yararlanmak için güçlü bir Uzman Danışmandır (EA). Son 3 yıldaki geriye dönük testlerde etkileyici doğruluk, performans ve tutarlılık. EA bir avcı, bir keskin nişancı gibi çalışır, fiyat hareketini, gücünü ve trendini analiz eder
GOLD Forex Hammer XAUUSD ict power of three
Damiem Marchand De Campos
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Bu Uzman Danışman, özellikle kendi kullanımınız için tasarlanmış, geliştirilmiş ve optimize edilmiştir. Bu, GOLD XAUUSD sembolündeki en iyi ve en büyük fırsatlardan, trendin tüm aşamalarında, baştan sona, H1 zaman diliminde ve MT5 platformunda yararlanmak için güçlü bir Uzman Danışmandır (EA). Son 3 yıldaki geriye dönük testlerde etkileyici doğruluk, performans ve tutarlılık. EA bir avcı, bir keskin nişancı gibi çalışır, fiyat hareketini, gücünü ve trendini analiz
FusionPro EA
Bram Van De Vooren
FusionPro v1.1 Beta - Multi-Strategy News-Aware EA ️ CONSERVATIVE Multi-Pair Trading System with Advanced Risk Protection LIMITED BETA RELEASE - $299 (Price increases +$100 after every 10 sales - Secure your copy now!) ️ SAFETY-FIRST TRADING APPROACH Conservative Risk Management - Maximum 0.1%-2.0% risk per pair, never risky martingale News Event Protection - Automatically blocks trades during high-impact volatile events Smart Position Limits - Maximum open trades cap prevents o
Multi Timeframe Currency Strength Expert Advisor
Choawana Malaikitsanachalee
Short description Multi-timeframe currency strength dashboard EA with auto and one-click trading. Risk-based position sizing, EMA trend filter, session & spread gates, partial profits to breakeven, and ATR trailing stop. Designed for major FX pairs; supports symbol suffix. Full description (long) Overview Currency Strength Dashboard is a multi-timeframe Expert Advisor that computes a per-currency strength score from RSI across all available pairs of your selected currencies. It highlights the b
Quantumcoremt5
Dayanand Pandey
*Quantum Core MT5 - AI-Powered Swing Trading EA for XAUUSD (Gold)** **PROFESSIONAL | SAFE | LOW-FREQUENCY** A premium swing trading advisor delivering **15-30 high-quality trades/month** with advanced risk management. **KEY FEATURES:** **AI-Enhanced Strategy**: Combines MQL5 algorithms with AI-driven market analysis for precise entries/exits. **Compounding & Auto-Lot Sizing**: Automatically adjusts position sizes based on equity growth (user-configurable). **Flexible Risk Co
NOUX Forex Shield gbpjpy mt5 ict fgv
Damiem Marchand De Campos
5 (2)
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Bu Uzman Danışman, özellikle kendi kullanımınız için tasarlanmış, geliştirilmiş ve optimize edilmiştir. Bu, GBPJPY sembolündeki en iyi ve en büyük fırsatlardan, trendin tüm aşamalarında, baştan sona, H1 zaman diliminde ve MT5 platformunda yararlanmak için güçlü bir Uzman Danışmandır (EA). Son 3 yıldaki geriye dönük testlerde etkileyici doğruluk, performans ve tutarlılık. EA bir avcı, bir keskin nişancı gibi çalışır, fiyat hareketini, gücünü ve trendini analiz eder
AXEL Forex Ultra Security audjpy mt5 ict optimal
Damiem Marchand De Campos
5 (2)
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Bu Uzman Danışman, özellikle kendi kullanımınız için tasarlanmış, geliştirilmiş ve optimize edilmiştir. Bu, AUDJPY sembolündeki en iyi ve en büyük fırsatlardan, trendin tüm aşamalarında, baştan sona, H1 zaman diliminde ve MT5 platformunda yararlanmak için güçlü bir Uzman Danışmandır (EA). Son 3 yıldaki geriye dönük testlerde etkileyici doğruluk, performans ve tutarlılık. EA bir avcı, bir keskin nişancı gibi çalışır, fiyat hareketini, gücünü ve trendini analiz eder
Günlük aralık
16.15 16.71
Yıllık aralık
13.68 26.22
- Önceki kapanış
- 16.71
- Açılış
- 16.71
- Satış
- 16.29
- Alış
- 16.59
- Düşük
- 16.15
- Yüksek
- 16.71
- Hacim
- 391
- Günlük değişim
- -2.51%
- Aylık değişim
- 2.45%
- 6 aylık değişim
- -14.53%
- Yıllık değişim
- -37.80%
