Devises / SAFE
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
SAFE: Safehold Inc New
16.29 USD 0.42 (2.51%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SAFE a changé de -2.51% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 16.15 et à un maximum de 16.71.
Suivez la dynamique Safehold Inc New. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SAFE Nouvelles
- SAFE vs. AMH: Which Stock Is the Better Value Option?
- FTSE 100 today: Index rise lifted by earnings; pound holds $1.34
- Safestore Q3 revenue rises 5.7% on like-for-like growth and new stores
- Safestore reports 5.7% revenue growth in third quarter
- REIT Replay: U.S. REIT Indexes Grow During Week Ended Aug. 15
- Safehold: Deep Discount To NAV, Steady Income, And A Long-Term Land Play (NYSE:SAFE)
- Citizens JMP lowers Safehold stock price target to $28 on interest rate concerns
- Safehold stock hits 52-week low at 13.68 USD
- Safehold Inc. (SAFE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Safehold (SAFE) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Safehold Q2 2025 slides: revenue up 4% as portfolio expansion resumes
- Safehold earnings missed by $0.01, revenue topped estimates
- Morgan Stanley lowers Safehold stock price target to $16 on muted upside
- 2 REITs To Buy Before September 17th, 2025
- Goldman Sachs initiates Shurgard at “buy” with 17% upside target
- Indonesia stocks lower at close of trade; IDX Composite Index down 0.48%
- Safehold Closes Ground Lease for San Diego Multifamily Development
- Citizens JMP reaffirms Safehold stock rating on portfolio strength
- Safehold Closes On Salt Lake City Hospitality Asset, 150th Ground Lease in Portfolio
- Safehold declares $0.177 quarterly dividend for Q2 2025
- Safestore stock rises on positive H1 2025 financials
- NorthWest Healthcare REIT: Solid Performance, But Challenges Remain (NWH.UN:CA)
- Safehold stock maintains market outperform rating at Citizens JMP
- A Slow Slowdown
SAFE on the Community Forum
Applications de Trading pour SAFE
Wind Rose Prop Firm mt5 eurusd keltner channel
Damiem Marchand De Campos
4 (4)
EXPERT for PROP FIRM - Cet Expert Advisor a été conçu, développé et optimisé spécialement pour être utilisé dans le cadre d'un challenge prop firm. Il s'agit d'un puissant Expert Advisor (EA) pour profiter des meilleures et plus grandes opportunités sur le symbole EURUSD, dans toutes les phases de la tendance, du début à la fin, sur l'échelle de temps H1 et sur la plateforme MT5. Précision, performance et cohérence impressionnantes dans les backtests des 3 dernières années. L'EA fonctionne com
Spartan Forex Sword expert mt5 gbpusd
Damiem Marchand De Campos
5 (5)
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Cet Expert Advisor a été conçu, développé et optimisé spécialement pour votre usage personnel. Il s'agit d'un puissant Expert Advisor (EA) pour profiter des meilleures et plus grandes opportunités sur le symbole GBPUSD, dans toutes les phases de la tendance, du début à la fin, sur l'échelle de temps H1 et sur la plateforme MT5. Précision, performance et cohérence impressionnantes dans les backtests des 3 dernières années. L'EA fonctionne comme un chasseur, un snip
GOLD Forex Hammer XAUUSD ict power of three
Damiem Marchand De Campos
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Cet Expert Advisor a été conçu, développé et optimisé spécialement pour votre usage personnel. Il s'agit d'un puissant Expert Advisor (EA) pour profiter des meilleures et plus grandes opportunités sur le symbole GOLD XAUUSD, dans toutes les phases de la tendance, du début à la fin, sur l'échelle de temps H1 et sur la plateforme MT5. Précision, performance et cohérence impressionnantes dans les backtests des 3 dernières années. L'EA fonctionne comme un chasseur, un
FusionPro EA
Bram Van De Vooren
FusionPro v1.1 Beta - Multi-Strategy News-Aware EA ️ CONSERVATIVE Multi-Pair Trading System with Advanced Risk Protection LIMITED BETA RELEASE - $299 (Price increases +$100 after every 10 sales - Secure your copy now!) ️ SAFETY-FIRST TRADING APPROACH Conservative Risk Management - Maximum 0.1%-2.0% risk per pair, never risky martingale News Event Protection - Automatically blocks trades during high-impact volatile events Smart Position Limits - Maximum open trades cap prevents o
Multi Timeframe Currency Strength Expert Advisor
Choawana Malaikitsanachalee
Short description Multi-timeframe currency strength dashboard EA with auto and one-click trading. Risk-based position sizing, EMA trend filter, session & spread gates, partial profits to breakeven, and ATR trailing stop. Designed for major FX pairs; supports symbol suffix. Full description (long) Overview Currency Strength Dashboard is a multi-timeframe Expert Advisor that computes a per-currency strength score from RSI across all available pairs of your selected currencies. It highlights the b
Quantumcoremt5
Dayanand Pandey
*Quantum Core MT5 - AI-Powered Swing Trading EA for XAUUSD (Gold)** **PROFESSIONAL | SAFE | LOW-FREQUENCY** A premium swing trading advisor delivering **15-30 high-quality trades/month** with advanced risk management. **KEY FEATURES:** **AI-Enhanced Strategy**: Combines MQL5 algorithms with AI-driven market analysis for precise entries/exits. **Compounding & Auto-Lot Sizing**: Automatically adjusts position sizes based on equity growth (user-configurable). **Flexible Risk Co
NOUX Forex Shield gbpjpy mt5 ict fgv
Damiem Marchand De Campos
5 (2)
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Cet Expert Advisor a été conçu, développé et optimisé spécialement pour votre usage personnel. Il s'agit d'un puissant Expert Advisor (EA) pour profiter des meilleures et plus grandes opportunités sur le symbole GBPJPY, dans toutes les phases de la tendance, du début à la fin, sur l'échelle de temps H1 et sur la plateforme MT5. Précision, performance et cohérence impressionnantes dans les backtests des 3 dernières années. L'EA fonctionne comme un chasseur, un snip
AXEL Forex Ultra Security audjpy mt5 ict optimal
Damiem Marchand De Campos
5 (2)
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Cet Expert Advisor a été conçu, développé et optimisé spécialement pour votre usage personnel. Il s'agit d'un puissant Expert Advisor (EA) pour profiter des meilleures et plus grandes opportunités sur le symbole AUDJPY, dans toutes les phases de la tendance, du début à la fin, sur l'échelle de temps H1 et sur la plateforme MT5. Précision, performance et cohérence impressionnantes dans les backtests des 3 dernières années. L'EA fonctionne comme un chasseur, un snip
Range quotidien
16.15 16.71
Range Annuel
13.68 26.22
- Clôture Précédente
- 16.71
- Ouverture
- 16.71
- Bid
- 16.29
- Ask
- 16.59
- Plus Bas
- 16.15
- Plus Haut
- 16.71
- Volume
- 391
- Changement quotidien
- -2.51%
- Changement Mensuel
- 2.45%
- Changement à 6 Mois
- -14.53%
- Changement Annuel
- -37.80%
20 septembre, samedi