货币 / SAFE
SAFE: Safehold Inc New
16.80 USD 0.50 (3.07%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SAFE汇率已更改3.07%。当日，交易品种以低点16.25和高点16.89进行交易。
关注Safehold Inc New动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SAFE新闻
SAFE on the Community Forum
日范围
16.25 16.89
年范围
13.68 26.22
- 前一天收盘价
- 16.30
- 开盘价
- 16.25
- 卖价
- 16.80
- 买价
- 17.10
- 最低价
- 16.25
- 最高价
- 16.89
- 交易量
- 259
- 日变化
- 3.07%
- 月变化
- 5.66%
- 6个月变化
- -11.86%
- 年变化
- -35.85%
