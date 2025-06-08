报价部分
货币 / SAFE
回到股票

SAFE: Safehold Inc New

16.80 USD 0.50 (3.07%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日SAFE汇率已更改3.07%。当日，交易品种以低点16.25和高点16.89进行交易。

关注Safehold Inc New动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SAFE新闻

SAFE on the Community Forum

日范围
16.25 16.89
年范围
13.68 26.22
前一天收盘价
16.30
开盘价
16.25
卖价
16.80
买价
17.10
最低价
16.25
最高价
16.89
交易量
259
日变化
3.07%
月变化
5.66%
6个月变化
-11.86%
年变化
-35.85%
17 九月, 星期三
12:30
USD
新屋开工
实际值
1.307 M
预测值
1.322 M
前值
1.429 M
12:30
USD
营建许可
实际值
1.312 M
预测值
1.394 M
前值
1.362 M
12:30
USD
新屋开工率月率 m/m
实际值
-8.5%
预测值
-6.4%
前值
3.4%
14:30
USD
EIA 原油库存变化
实际值
-9.285 M
预测值
-1.708 M
前值
3.939 M
14:30
USD
EIA 库欣原油库存变化
实际值
-0.296 M
预测值
0.154 M
前值
-0.365 M
18:00
USD
FOMC 会议声明
实际值
预测值
前值
18:00
USD
FOMC 经济预测
实际值
预测值
前值
18:00
USD
美联储利率决议
实际值
4.25%
预测值
前值
4.50%
18:30
USD
联邦公开市场委员会(FOMC)新闻发布会
实际值
预测值
前值