SAFE: Safehold Inc New
16.48 USD 0.23 (1.38%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SAFE hat sich für heute um -1.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.43 bis zu einem Hoch von 16.71 gehandelt.
Verfolgen Sie die Safehold Inc New-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SAFE News
- SAFE vs. AMH: Which Stock Is the Better Value Option?
- FTSE 100 today: Index rise lifted by earnings; pound holds $1.34
- Safestore Q3 revenue rises 5.7% on like-for-like growth and new stores
- Safestore reports 5.7% revenue growth in third quarter
- REIT Replay: U.S. REIT Indexes Grow During Week Ended Aug. 15
- Safehold: Deep Discount To NAV, Steady Income, And A Long-Term Land Play (NYSE:SAFE)
- Citizens JMP lowers Safehold stock price target to $28 on interest rate concerns
- Safehold stock hits 52-week low at 13.68 USD
- Safehold Inc. (SAFE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Safehold (SAFE) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Safehold Q2 2025 slides: revenue up 4% as portfolio expansion resumes
- Safehold earnings missed by $0.01, revenue topped estimates
- Morgan Stanley lowers Safehold stock price target to $16 on muted upside
- 2 REITs To Buy Before September 17th, 2025
- Goldman Sachs initiates Shurgard at “buy” with 17% upside target
- Indonesia stocks lower at close of trade; IDX Composite Index down 0.48%
- Safehold Closes Ground Lease for San Diego Multifamily Development
- Citizens JMP reaffirms Safehold stock rating on portfolio strength
- Safehold Closes On Salt Lake City Hospitality Asset, 150th Ground Lease in Portfolio
- Safehold declares $0.177 quarterly dividend for Q2 2025
- Safestore stock rises on positive H1 2025 financials
- NorthWest Healthcare REIT: Solid Performance, But Challenges Remain (NWH.UN:CA)
- Safehold stock maintains market outperform rating at Citizens JMP
- A Slow Slowdown
SAFE on the Community Forum
Tagesspanne
16.43 16.71
Jahresspanne
13.68 26.22
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.71
- Eröffnung
- 16.71
- Bid
- 16.48
- Ask
- 16.78
- Tief
- 16.43
- Hoch
- 16.71
- Volumen
- 41
- Tagesänderung
- -1.38%
- Monatsänderung
- 3.65%
- 6-Monatsänderung
- -13.54%
- Jahresänderung
- -37.08%
