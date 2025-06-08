KurseKategorien
SAFE: Safehold Inc New

16.48 USD 0.23 (1.38%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SAFE hat sich für heute um -1.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.43 bis zu einem Hoch von 16.71 gehandelt.

Verfolgen Sie die Safehold Inc New-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SAFE News

SAFE on the Community Forum

Tagesspanne
16.43 16.71
Jahresspanne
13.68 26.22
Vorheriger Schlusskurs
16.71
Eröffnung
16.71
Bid
16.48
Ask
16.78
Tief
16.43
Hoch
16.71
Volumen
41
Tagesänderung
-1.38%
Monatsänderung
3.65%
6-Monatsänderung
-13.54%
Jahresänderung
-37.08%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K