SAFE: Safehold Inc New

16.51 USD 0.09 (0.55%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do SAFE para hoje mudou para 0.55%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 16.38 e o mais alto foi 16.69.

Veja a dinâmica do par de moedas Safehold Inc New. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SAFE Notícias

SAFE on the Community Forum

Faixa diária
16.38 16.69
Faixa anual
13.68 26.22
Fechamento anterior
16.42
Open
16.52
Bid
16.51
Ask
16.81
Low
16.38
High
16.69
Volume
116
Mudança diária
0.55%
Mudança mensal
3.84%
Mudança de 6 meses
-13.38%
Mudança anual
-36.96%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
Índice de Atividade Industrial do Fed de Filadélfia
Atu.
23.2
Projeç.
3.7
Prév.
-0.3
12:30
USD
Relatório de Empregos Fed Filadélfia
Atu.
5.6
Projeç.
7.6
Prév.
5.9
12:30
USD
Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego
Atu.
231 mil
Projeç.
282 mil
Prév.
264 mil
12:30
USD
Pedidos Contínuos de Subsídio de Desemprego
Atu.
1.920 milh
Projeç.
1.935 milh
Prév.
1.927 milh
14:00
USD
Índice de Indicadores Antecedentes do Conference Board (CB) (Mensal)
Atu.
-0.5%
Projeç.
-0.2%
Prév.
-0.1%
17:00
USD
Leilão TIPS a 10 anos
Atu.
1.734%
Projeç.
Prév.
1.985%
20:00
USD
Transações Líquidas de Longo Prazo
Atu.
Projeç.
$​123.1 bilh
Prév.
$​150.8 bilh