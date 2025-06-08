通貨 / SAFE
SAFE: Safehold Inc New
16.71 USD 0.29 (1.77%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SAFEの今日の為替レートは、1.77%変化しました。日中、通貨は1あたり16.38の安値と16.83の高値で取引されました。
Safehold Inc Newダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
SAFE News
- SAFE vs. AMH: Which Stock Is the Better Value Option?
- FTSE 100 today: Index rise lifted by earnings; pound holds $1.34
- Safestore Q3 revenue rises 5.7% on like-for-like growth and new stores
- Safestore reports 5.7% revenue growth in third quarter
- REIT Replay: U.S. REIT Indexes Grow During Week Ended Aug. 15
- Safehold: Deep Discount To NAV, Steady Income, And A Long-Term Land Play (NYSE:SAFE)
- Citizens JMP lowers Safehold stock price target to $28 on interest rate concerns
- Safehold stock hits 52-week low at 13.68 USD
- Safehold Inc. (SAFE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Safehold (SAFE) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Safehold Q2 2025 slides: revenue up 4% as portfolio expansion resumes
- Safehold earnings missed by $0.01, revenue topped estimates
- Morgan Stanley lowers Safehold stock price target to $16 on muted upside
- 2 REITs To Buy Before September 17th, 2025
- Goldman Sachs initiates Shurgard at “buy” with 17% upside target
- Indonesia stocks lower at close of trade; IDX Composite Index down 0.48%
- Safehold Closes Ground Lease for San Diego Multifamily Development
- Citizens JMP reaffirms Safehold stock rating on portfolio strength
- Safehold Closes On Salt Lake City Hospitality Asset, 150th Ground Lease in Portfolio
- Safehold declares $0.177 quarterly dividend for Q2 2025
- Safestore stock rises on positive H1 2025 financials
- NorthWest Healthcare REIT: Solid Performance, But Challenges Remain (NWH.UN:CA)
- Safehold stock maintains market outperform rating at Citizens JMP
- A Slow Slowdown
1日のレンジ
16.38 16.83
1年のレンジ
13.68 26.22
- 16.42
- 16.52
- 16.71
- 17.01
- 16.38
- 16.83
- 451
- 1.77%
- 5.09%
- -12.33%
- -36.20%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K