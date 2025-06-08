EXPERT for PROP FIRM - このExpert Advisorは、特にプロップファームのチャレンジで使用するために設計、開発、最適化されています。 これは (EURUSD) のシンボルで、トレンドのすべてのフェーズで、スタートからフィニッシュまで、H1タイムフレームで、MT5プラットフォーム上で最高かつ最大のチャンスを活用するための強力なエキスパートアドバイザー(EA)です。 過去3年間のバックテストにおいて、印象的な精度、パフォーマンス、一貫性。 このEAは、まるでハンター、スナイパーのように、価格の動き、強さ、トレンドを分析し、最高のチャンスを辛抱強く待ち、極めて正確に仕事をこなします。 このEAは KELTNER CHANNEL 戦略に基づいており、多くのネイティブおよび独自の指標も使用しています。 主な特徴 このEAは継続的に値動きを分析し、最良の機会を特定すると、単一の限定注文を送信し、ポジションを開きます。 すべてのポジションには固定ターゲットと固定ストップロスが最初から設定されています。 ロットも入力から自動的に計算され決定されます。 常に安全です：