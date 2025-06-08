クォートセクション
SAFE: Safehold Inc New

16.71 USD 0.29 (1.77%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SAFEの今日の為替レートは、1.77%変化しました。日中、通貨は1あたり16.38の安値と16.83の高値で取引されました。

Safehold Inc Newダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
16.38 16.83
1年のレンジ
13.68 26.22
以前の終値
16.42
始値
16.52
買値
16.71
買値
17.01
安値
16.38
高値
16.83
出来高
451
1日の変化
1.77%
1ヶ月の変化
5.09%
6ヶ月の変化
-12.33%
1年の変化
-36.20%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K