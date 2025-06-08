Валюты / SAFE
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SAFE: Safehold Inc New
16.30 USD 0.06 (0.37%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SAFE за сегодня изменился на -0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.05, а максимальная — 16.40.
Следите за динамикой Safehold Inc New. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SAFE
- SAFE vs. AMH: Which Stock Is the Better Value Option?
- FTSE 100 today: Index rise lifted by earnings; pound holds $1.34
- Safestore Q3 revenue rises 5.7% on like-for-like growth and new stores
- Safestore reports 5.7% revenue growth in third quarter
- REIT Replay: U.S. REIT Indexes Grow During Week Ended Aug. 15
- Safehold: Deep Discount To NAV, Steady Income, And A Long-Term Land Play (NYSE:SAFE)
- Citizens JMP lowers Safehold stock price target to $28 on interest rate concerns
- Safehold stock hits 52-week low at 13.68 USD
- Safehold Inc. (SAFE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Safehold (SAFE) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Safehold Q2 2025 slides: revenue up 4% as portfolio expansion resumes
- Safehold earnings missed by $0.01, revenue topped estimates
- Morgan Stanley lowers Safehold stock price target to $16 on muted upside
- 2 REITs To Buy Before September 17th, 2025
- Goldman Sachs initiates Shurgard at “buy” with 17% upside target
- Indonesia stocks lower at close of trade; IDX Composite Index down 0.48%
- Safehold Closes Ground Lease for San Diego Multifamily Development
- Citizens JMP reaffirms Safehold stock rating on portfolio strength
- Safehold Closes On Salt Lake City Hospitality Asset, 150th Ground Lease in Portfolio
- Safehold declares $0.177 quarterly dividend for Q2 2025
- Safestore stock rises on positive H1 2025 financials
- NorthWest Healthcare REIT: Solid Performance, But Challenges Remain (NWH.UN:CA)
- Safehold stock maintains market outperform rating at Citizens JMP
- A Slow Slowdown
SAFE на Форуме Сообщества
Торговые приложения для SAFE
Wind Rose Prop Firm mt5 eurusd keltner channel
Damiem Marchand De Campos
4 (4)
EXPERT for PROP FIRM - Этот советник был спроектирован, разработан и оптимизирован специально для использования в работе с проп-фирмами. Это мощный советник (EA) для использования лучших и самых больших возможностей в инструменте EURUSD, во всех фазах тренда, от начала до конца, на таймфрейме H1 и на платформе MT5. Впечатляющая точность, производительность и последовательность в бэктестах за последние 3 года. Советник работает как охотник, снайпер, анализируя движение цены, ее силу и тренд, те
Spartan Forex Sword expert mt5 gbpusd
Damiem Marchand De Campos
5 (5)
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Этот советник был спроектирован, разработан и оптимизирован специально для вашего собственного использования. Это мощный советник (EA) для использования лучших и самых больших возможностей в инструменте GBPUSD, во всех фазах тренда, от начала до конца, на таймфрейме H1 и на платформе MT5. Впечатляющая точность, производительность и последовательность в бэктестах за последние 3 года. Советник работает как охотник, снайпер, анализируя движение цены, ее силу и тренд,
Viking Forex Conqueror mt5 eurusd MACD conv diver
Damiem Marchand De Campos
5 (2)
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Этот советник был спроектирован, разработан и оптимизирован специально для вашего собственного использования. Это мощный советник (EA) для использования лучших и самых больших возможностей в инструменте EURUSD, во всех фазах тренда, от начала до конца, на таймфрейме H1 и на платформе MT5. Впечатляющая точность, производительность и последовательность в бэктестах за последние 3 года. Советник работает как охотник, снайпер, анализируя движение цены, ее силу и тренд,
GOLD Forex Hammer XAUUSD ict power of three
Damiem Marchand De Campos
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Этот советник был спроектирован, разработан и оптимизирован специально для вашего собственного использования. Это мощный советник (EA) для использования лучших и самых больших возможностей в инструменте GOLD XAUUSD, во всех фазах тренда, от начала до конца, на таймфрейме H1 и на платформе MT5. Впечатляющая точность, производительность и последовательность в бэктестах за последние 3 года. Советник работает как охотник, снайпер, анализируя движение цены, ее силу и т
FusionPro EA
Bram Van De Vooren
FusionPro v1.1 Beta - Multi-Strategy News-Aware EA ️ CONSERVATIVE Multi-Pair Trading System with Advanced Risk Protection LIMITED BETA RELEASE - $299 (Price increases +$100 after every 10 sales - Secure your copy now!) ️ SAFETY-FIRST TRADING APPROACH Conservative Risk Management - Maximum 0.1%-2.0% risk per pair, never risky martingale News Event Protection - Automatically blocks trades during high-impact volatile events Smart Position Limits - Maximum open trades cap prevents o
Multi Timeframe Currency Strength Expert Advisor
Choawana Malaikitsanachalee
Short description Multi-timeframe currency strength dashboard EA with auto and one-click trading. Risk-based position sizing, EMA trend filter, session & spread gates, partial profits to breakeven, and ATR trailing stop. Designed for major FX pairs; supports symbol suffix. Full description (long) Overview Currency Strength Dashboard is a multi-timeframe Expert Advisor that computes a per-currency strength score from RSI across all available pairs of your selected currencies. It highlights the b
Quantumcoremt5
Dayanand Pandey
*Quantum Core MT5 - AI-Powered Swing Trading EA for XAUUSD (Gold)** **PROFESSIONAL | SAFE | LOW-FREQUENCY** A premium swing trading advisor delivering **15-30 high-quality trades/month** with advanced risk management. **KEY FEATURES:** **AI-Enhanced Strategy**: Combines MQL5 algorithms with AI-driven market analysis for precise entries/exits. **Compounding & Auto-Lot Sizing**: Automatically adjusts position sizes based on equity growth (user-configurable). **Flexible Risk Co
NOUX Forex Shield gbpjpy mt5 ict fgv
Damiem Marchand De Campos
5 (2)
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Этот советник был спроектирован, разработан и оптимизирован специально для вашего собственного использования. Это мощный советник (EA) для использования лучших и самых больших возможностей в инструменте GBPJPY, во всех фазах тренда, от начала до конца, на таймфрейме H1 и на платформе MT5. Впечатляющая точность, производительность и последовательность в бэктестах за последние 3 года. Советник работает как охотник, снайпер, анализируя движение цены, ее силу и тренд,
Дневной диапазон
16.05 16.40
Годовой диапазон
13.68 26.22
- Предыдущее закрытие
- 16.36
- Open
- 16.26
- Bid
- 16.30
- Ask
- 16.60
- Low
- 16.05
- High
- 16.40
- Объем
- 447
- Дневное изменение
- -0.37%
- Месячное изменение
- 2.52%
- 6-месячное изменение
- -14.48%
- Годовое изменение
- -37.76%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.