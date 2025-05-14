Dövizler / LSF
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
LSF: Laird Superfood Inc
6.00 USD 0.07 (1.18%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LSF fiyatı bugün 1.18% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 5.72 ve Yüksek fiyatı olarak 6.00 aralığında işlem gördü.
Laird Superfood Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LSF haberleri
- Coty's Adjusted EBITDA Margin Up 60 Bps in FY25: Can It Hold in FY26?
- J.M. Smucker Sees Steady Lift From Uncrustables Brand Momentum
- Can B&G Foods Achieve 20% Adjusted EBITDA Margin by Year-End?
- How Strong QSR Demand Supports PPC's Small Bird Segment in Q2 2025
- Can Colgate's New Productivity Program Drive Long-Term Growth?
- Can Newell's Cost-Saving Drive Sustain Its Margin Expansion Momentum?
- General Mills Pet Sales Up 12%: Is Blue Buffalo the Key Growth Driver?
- Mama's Creations Q2 Earnings Beat Estimates, Sales Rise 24% Y/Y
- Post Holdings Foodservice Volumes Rise 4.5%: Sign of More Upside Ahead
- Hershey Targets $400M in Cost Savings: Where Does It Stand Now?
- Kraft Heinz to Split Into Two Companies: What Investors Should Know
- Post Holdings to Sell 8th Avenue Pasta Business to Richardson
- Laird Superfood, Inc. (LSF) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Laird Superfood earnings beat by $0.03, revenue fell short of estimates
- Laird Superfood launches protein instant latte with plant-based blend
- Laird Superfood ® and Bluestone Lane Partner to Introduce Mushroom Performance Coffee Drinks Made Onsite
- LAIRD SUPERFOOD ® EXPANDS FUNCTIONAL MUSHROOM PRODUCT LINE AS CONSUMER DEMAND FOR ADAPTOGENS INCREASES
Günlük aralık
5.72 6.00
Yıllık aralık
4.45 10.90
- Önceki kapanış
- 5.93
- Açılış
- 5.83
- Satış
- 6.00
- Alış
- 6.30
- Düşük
- 5.72
- Yüksek
- 6.00
- Hacim
- 37
- Günlük değişim
- 1.18%
- Aylık değişim
- 4.35%
- 6 aylık değişim
- 0.84%
- Yıllık değişim
- 20.00%
21 Eylül, Pazar