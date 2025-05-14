Валюты / LSF
LSF: Laird Superfood Inc
5.63 USD 0.12 (2.09%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LSF за сегодня изменился на -2.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.61, а максимальная — 5.84.
Следите за динамикой Laird Superfood Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости LSF
- How Strong QSR Demand Supports PPC's Small Bird Segment in Q2 2025
- Can Colgate's New Productivity Program Drive Long-Term Growth?
- Can Newell's Cost-Saving Drive Sustain Its Margin Expansion Momentum?
- General Mills Pet Sales Up 12%: Is Blue Buffalo the Key Growth Driver?
- Mama's Creations Q2 Earnings Beat Estimates, Sales Rise 24% Y/Y
- Post Holdings Foodservice Volumes Rise 4.5%: Sign of More Upside Ahead
- Hershey Targets $400M in Cost Savings: Where Does It Stand Now?
- Kraft Heinz to Split Into Two Companies: What Investors Should Know
- Post Holdings to Sell 8th Avenue Pasta Business to Richardson
- Laird Superfood, Inc. (LSF) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Laird Superfood earnings beat by $0.03, revenue fell short of estimates
- Laird Superfood launches protein instant latte with plant-based blend
- Laird Superfood ® and Bluestone Lane Partner to Introduce Mushroom Performance Coffee Drinks Made Onsite
- LAIRD SUPERFOOD ® EXPANDS FUNCTIONAL MUSHROOM PRODUCT LINE AS CONSUMER DEMAND FOR ADAPTOGENS INCREASES
Дневной диапазон
5.61 5.84
Годовой диапазон
4.45 10.90
- Предыдущее закрытие
- 5.75
- Open
- 5.84
- Bid
- 5.63
- Ask
- 5.93
- Low
- 5.61
- High
- 5.84
- Объем
- 16
- Дневное изменение
- -2.09%
- Месячное изменение
- -2.09%
- 6-месячное изменение
- -5.38%
- Годовое изменение
- 12.60%
