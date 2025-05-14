Währungen / LSF
LSF: Laird Superfood Inc
5.80 USD 0.13 (2.19%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LSF hat sich für heute um -2.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.72 bis zu einem Hoch von 5.95 gehandelt.
Verfolgen Sie die Laird Superfood Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
LSF News
- Laird Superfood, Inc. (LSF) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Laird Superfood earnings beat by $0.03, revenue fell short of estimates
- Laird Superfood launches protein instant latte with plant-based blend
- Laird Superfood ® and Bluestone Lane Partner to Introduce Mushroom Performance Coffee Drinks Made Onsite
- LAIRD SUPERFOOD ® EXPANDS FUNCTIONAL MUSHROOM PRODUCT LINE AS CONSUMER DEMAND FOR ADAPTOGENS INCREASES
Tagesspanne
5.72 5.95
Jahresspanne
4.45 10.90
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.93
- Eröffnung
- 5.83
- Bid
- 5.80
- Ask
- 6.10
- Tief
- 5.72
- Hoch
- 5.95
- Volumen
- 13
- Tagesänderung
- -2.19%
- Monatsänderung
- 0.87%
- 6-Monatsänderung
- -2.52%
- Jahresänderung
- 16.00%
