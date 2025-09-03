Dövizler / INCY
INCY: Incyte Corporation
86.53 USD 0.53 (0.62%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
INCY fiyatı bugün 0.62% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 85.31 ve Yüksek fiyatı olarak 86.80 aralığında işlem gördü.
Incyte Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
INCY haberleri
- 3 Potential Biotech Acquisition Targets
- FDA, 2 yaş ve üzeri çocuklarda atopik dermatit için Opzelura’yı onayladı
- Incyte hissesi, umut verici ilaç verileri arasında Citizens JMP tarafından yeniden değerlendirildi
- INCY Announces New Late-Stage Data on Skin Disease Drug
- Barclays, boru hattı endişeleri nedeniyle Xencor hissesini Düşük Ağırlık ile başlattı
- Incyte’ın povorcitinib ilacı hidradenitis suppurativa denemesinde güçlü sonuçlar gösterdi
- Povorcitinib, hidradenitis süpürativa tedavisinde umut verici sonuçlar gösteriyor
- Actuate Therapeutics halka arzdan 17,25 milyon dolar topladı
- Biyoteknoloji’nin nükleer kışı henüz bitmedi—Wolfe
Günlük aralık
85.31 86.80
Yıllık aralık
53.56 87.99
- Önceki kapanış
- 86.00
- Açılış
- 85.86
- Satış
- 86.53
- Alış
- 86.83
- Düşük
- 85.31
- Yüksek
- 86.80
- Hacim
- 4.244 K
- Günlük değişim
- 0.62%
- Aylık değişim
- 1.84%
- 6 aylık değişim
- 42.60%
- Yıllık değişim
- 29.79%
21 Eylül, Pazar