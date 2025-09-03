FiyatlarBölümler
INCY: Incyte Corporation

86.53 USD 0.53 (0.62%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

INCY fiyatı bugün 0.62% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 85.31 ve Yüksek fiyatı olarak 86.80 aralığında işlem gördü.

Incyte Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

INCY haberleri

Günlük aralık
85.31 86.80
Yıllık aralık
53.56 87.99
Önceki kapanış
86.00
Açılış
85.86
Satış
86.53
Alış
86.83
Düşük
85.31
Yüksek
86.80
Hacim
4.244 K
Günlük değişim
0.62%
Aylık değişim
1.84%
6 aylık değişim
42.60%
Yıllık değişim
29.79%
21 Eylül, Pazar