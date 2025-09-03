Divisas / INCY
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
INCY: Incyte Corporation
84.80 USD 0.90 (1.07%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de INCY de hoy ha cambiado un 1.07%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 84.55, mientras que el máximo ha alcanzado 85.98.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Incyte Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
INCY News
- INCY Announces New Late-Stage Data on Skin Disease Drug
- Barclays inicia cobertura de Xencor con calificación Underweight por dudas sobre pipeline
- Barclays inicia cobertura de Xencor con calificación de Bajo Rendimiento por preocupaciones sobre su cartera
- Barclays initiates Xencor stock with Underweight rating on pipeline concerns
- Povorcitinib de Incyte muestra resultados prometedores en ensayo de hidradenitis supurativa
- Povorcitinib de Incyte muestra resultados prometedores en ensayo de hidradenitis
- Incyte’s povorcitinib shows strong results in hidradenitis suppurativa trial
- Povorcitinib muestra resultados prometedores para la hidradenitis supurativa
- Povorcitinib muestra resultados prometedores para la hidradenitis supurativa
- Povorcitinib shows promising results for hidradenitis suppurativa
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Actuate Therapeutics recauda 17,25 millones de dólares en oferta pública
- Actuate Therapeutics recauda $17.25 millones en oferta pública
- El invierno nuclear de la biotecnología aún no ha terminado, según Wolfe
- El invierno nuclear de la biotecnología aún no termina, según Wolfe
- Biotech’s nuclear winter not over yet—Wolfe
- Syndax Pharmaceuticals: Revumenib PDUFA Review mNPM1 AML And Move Towards MSS CRC (SNDX)
- Incyte en Morgan Stanley Healthcare: Enfoque estratégico en innovación
- Incyte at Morgan Stanley Healthcare: Strategic Focus on Innovation
- Robinhood Leads Merry Band Onto IBD Top Performer Lists. Check Out The IBD 50 And Stock Spotlight Watchlists.
- Aerospace/Defense Play Leads 11 Stocks Onto Best Stock Lists: See New Names On The IBD 50, Stock Spotlight And More
- Just What The Doctor Ordered: This Medical Stock Offers Fresh Entry Amid 60% Rally
- Pfizer: Still A Bargain Despite Kennedy's Anti-Vaccine Attacks (NYSE:PFE)
- Google Stock Hits Record High, Joins Best Stock Lists: Build Your Growth Stock Watchlist With The IBD 50 Screen, Big Cap 20, More
Rango diario
84.55 85.98
Rango anual
53.56 87.99
- Cierres anteriores
- 83.90
- Open
- 85.13
- Bid
- 84.80
- Ask
- 85.10
- Low
- 84.55
- High
- 85.98
- Volumen
- 1.936 K
- Cambio diario
- 1.07%
- Cambio mensual
- -0.20%
- Cambio a 6 meses
- 39.75%
- Cambio anual
- 27.19%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B