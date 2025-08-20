Валюты / INCY
INCY: Incyte Corporation
83.90 USD 0.76 (0.91%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс INCY за сегодня изменился на 0.91%. При этом минимальная цена на торгах достигала 83.15, а максимальная — 84.58.
Следите за динамикой Incyte Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости INCY
Дневной диапазон
83.15 84.58
Годовой диапазон
53.56 87.99
- Предыдущее закрытие
- 83.14
- Open
- 83.15
- Bid
- 83.90
- Ask
- 84.20
- Low
- 83.15
- High
- 84.58
- Объем
- 4.396 K
- Дневное изменение
- 0.91%
- Месячное изменение
- -1.26%
- 6-месячное изменение
- 38.27%
- Годовое изменение
- 25.84%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.