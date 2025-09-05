Devises / INCY
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
INCY: Incyte Corporation
86.53 USD 0.53 (0.62%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de INCY a changé de 0.62% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 85.31 et à un maximum de 86.80.
Suivez la dynamique Incyte Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
INCY Nouvelles
- 3 Potential Biotech Acquisition Targets
- INCY Obtains FDA Approval for Label Expansion of Ruxolitinib Cream
- La FDA approuve Opzelura pour la dermatite atopique chez les enfants de 2 ans et plus
- FDA approves Opzelura for atopic dermatitis in children ages 2 and up
- Mallinckrodt annonce des résultats améliorés chez les patients arthritiques utilisant Acthar Gel
- Incyte : JMP Citizens réitère sa notation malgré des données prometteuses
- Incyte stock rating reiterated by Citizens JMP amid promising drug data
- INCY Announces New Late-Stage Data on Skin Disease Drug
- Barclays initie la couverture de Xencor avec une note Sous-pondérer en raison d’inquiétudes sur son pipeline
- Barclays initiates Xencor stock with Underweight rating on pipeline concerns
- Le povorcitinib d’Incyte montre des résultats prometteurs dans l’essai sur l’hidradénite suppurée
- Incyte’s povorcitinib shows strong results in hidradenitis suppurativa trial
- Le povorcitinib montre des résultats prometteurs pour l’hidradénite suppurée
- Povorcitinib shows promising results for hidradenitis suppurativa
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- L’hiver nucléaire des biotechs n’est pas encore terminé, selon Wolfe
- Biotech’s nuclear winter not over yet—Wolfe
- Syndax Pharmaceuticals: Revumenib PDUFA Review mNPM1 AML And Move Towards MSS CRC (SNDX)
- Actuate Therapeutics fixe le prix de son offre publique d’actions à 15 millions $
- Incyte au Morgan Stanley Healthcare : Focus stratégique sur l’innovation
- Incyte at Morgan Stanley Healthcare: Strategic Focus on Innovation
- Robinhood Leads Merry Band Onto IBD Top Performer Lists. Check Out The IBD 50 And Stock Spotlight Watchlists.
- Aerospace/Defense Play Leads 11 Stocks Onto Best Stock Lists: See New Names On The IBD 50, Stock Spotlight And More
- Just What The Doctor Ordered: This Medical Stock Offers Fresh Entry Amid 60% Rally
Range quotidien
85.31 86.80
Range Annuel
53.56 87.99
- Clôture Précédente
- 86.00
- Ouverture
- 85.86
- Bid
- 86.53
- Ask
- 86.83
- Plus Bas
- 85.31
- Plus Haut
- 86.80
- Volume
- 4.244 K
- Changement quotidien
- 0.62%
- Changement Mensuel
- 1.84%
- Changement à 6 Mois
- 42.60%
- Changement Annuel
- 29.79%
20 septembre, samedi