Währungen / INCY
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
INCY: Incyte Corporation
86.00 USD 1.20 (1.42%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von INCY hat sich für heute um 1.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 84.50 bis zu einem Hoch von 86.07 gehandelt.
Verfolgen Sie die Incyte Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
INCY News
- FDA erteilt Zulassung für Incyte-Creme Opzelura zur Behandlung von Neurodermitis bei Kindern ab zwei Jahren
- FDA approves Opzelura for atopic dermatitis in children ages 2 and up
- Acthar Gel: Mallinckrodt meldet verbesserte Behandlungserfolge bei Arthritis
- Citizens JMP bestätigt Einstufung für Incyte nach vielversprechenden Medikamentendaten/n
- Incyte stock rating reiterated by Citizens JMP amid promising drug data
- INCY Announces New Late-Stage Data on Skin Disease Drug
- Pipeline-Sorgen: Barclays stuft Xencor mit "Underweight" ein
- Barclays initiates Xencor stock with Underweight rating on pipeline concerns
- Incyte erzielt positive Studienergebnisse mit Povorcitinib bei Hidradenitis suppurativa
- Incyte’s povorcitinib shows strong results in hidradenitis suppurativa trial
- Incyte meldet vielversprechende Studiendaten für Povorcitinib bei Hidradenitis suppurativa/n
- Povorcitinib shows promising results for hidradenitis suppurativa
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Biotech’s nuclear winter not over yet—Wolfe
- Syndax Pharmaceuticals: Revumenib PDUFA Review mNPM1 AML And Move Towards MSS CRC (SNDX)
- Incyte auf Morgan Stanley Konferenz: Strategischer Fokus auf Innovation
- Incyte at Morgan Stanley Healthcare: Strategic Focus on Innovation
- Robinhood Leads Merry Band Onto IBD Top Performer Lists. Check Out The IBD 50 And Stock Spotlight Watchlists.
- Aerospace/Defense Play Leads 11 Stocks Onto Best Stock Lists: See New Names On The IBD 50, Stock Spotlight And More
- Just What The Doctor Ordered: This Medical Stock Offers Fresh Entry Amid 60% Rally
- Pfizer: Still A Bargain Despite Kennedy's Anti-Vaccine Attacks (NYSE:PFE)
- Google Stock Hits Record High, Joins Best Stock Lists: Build Your Growth Stock Watchlist With The IBD 50 Screen, Big Cap 20, More
- Why Is TG Therapeutics (TGTX) Up 4.7% Since Last Earnings Report?
- Incyte launches educational campaign to raise awareness of HS
Tagesspanne
84.50 86.07
Jahresspanne
53.56 87.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 84.80
- Eröffnung
- 84.70
- Bid
- 86.00
- Ask
- 86.30
- Tief
- 84.50
- Hoch
- 86.07
- Volumen
- 3.226 K
- Tagesänderung
- 1.42%
- Monatsänderung
- 1.21%
- 6-Monatsänderung
- 41.73%
- Jahresänderung
- 28.99%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K