KurseKategorien
Währungen / INCY
Zurück zum Aktien

INCY: Incyte Corporation

86.00 USD 1.20 (1.42%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von INCY hat sich für heute um 1.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 84.50 bis zu einem Hoch von 86.07 gehandelt.

Verfolgen Sie die Incyte Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

INCY News

Tagesspanne
84.50 86.07
Jahresspanne
53.56 87.99
Vorheriger Schlusskurs
84.80
Eröffnung
84.70
Bid
86.00
Ask
86.30
Tief
84.50
Hoch
86.07
Volumen
3.226 K
Tagesänderung
1.42%
Monatsänderung
1.21%
6-Monatsänderung
41.73%
Jahresänderung
28.99%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K