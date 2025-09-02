通貨 / INCY
INCY: Incyte Corporation
86.00 USD 1.20 (1.42%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
INCYの今日の為替レートは、1.42%変化しました。日中、通貨は1あたり84.50の安値と86.07の高値で取引されました。
Incyte Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
INCY News
- FDAが2歳以上の小児の異所性皮膚炎に対するOpzeluraを承認
- FDA approves Opzelura for atopic dermatitis in children ages 2 and up
- Incyte株、有望な薬剤データの中でCitizens JMPが格付けを再確認
- Incyte stock rating reiterated by Citizens JMP amid promising drug data
- INCY Announces New Late-Stage Data on Skin Disease Drug
- バークレイズ、パイプライン懸念でXencor株を「アンダーウェイト」で新規カバー開始
- Barclays initiates Xencor stock with Underweight rating on pipeline concerns
- インサイトのポボルシチニブ、汗腺炎治験で良好な結果を示す
- Incyte’s povorcitinib shows strong results in hidradenitis suppurativa trial
- ポボルシチニブ、汗腺炎に対する有望な結果を示す
- Povorcitinib shows promising results for hidradenitis suppurativa
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- バイオテクの「核の冬」はまだ終わらず—ウルフ・リサーチ
- Biotech’s nuclear winter not over yet—Wolfe
- Syndax Pharmaceuticals: Revumenib PDUFA Review mNPM1 AML And Move Towards MSS CRC (SNDX)
- Incyte at Morgan Stanley Healthcare: Strategic Focus on Innovation
- Robinhood Leads Merry Band Onto IBD Top Performer Lists. Check Out The IBD 50 And Stock Spotlight Watchlists.
- Aerospace/Defense Play Leads 11 Stocks Onto Best Stock Lists: See New Names On The IBD 50, Stock Spotlight And More
- Just What The Doctor Ordered: This Medical Stock Offers Fresh Entry Amid 60% Rally
- Pfizer: Still A Bargain Despite Kennedy's Anti-Vaccine Attacks (NYSE:PFE)
- Google Stock Hits Record High, Joins Best Stock Lists: Build Your Growth Stock Watchlist With The IBD 50 Screen, Big Cap 20, More
- Why Is TG Therapeutics (TGTX) Up 4.7% Since Last Earnings Report?
- Incyte launches educational campaign to raise awareness of HS
- Medical, Aerospace/Defense Plays Pace Newcomers To Best Stock Lists. See New Names On IBD 50, Stock Spotlight And More.
1日のレンジ
84.50 86.07
1年のレンジ
53.56 87.99
- 以前の終値
- 84.80
- 始値
- 84.70
- 買値
- 86.00
- 買値
- 86.30
- 安値
- 84.50
- 高値
- 86.07
- 出来高
- 3.226 K
- 1日の変化
- 1.42%
- 1ヶ月の変化
- 1.21%
- 6ヶ月の変化
- 41.73%
- 1年の変化
- 28.99%
