通貨 / INCY
INCY: Incyte Corporation

86.00 USD 1.20 (1.42%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

INCYの今日の為替レートは、1.42%変化しました。日中、通貨は1あたり84.50の安値と86.07の高値で取引されました。

Incyte Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
84.50 86.07
1年のレンジ
53.56 87.99
以前の終値
84.80
始値
84.70
買値
86.00
買値
86.30
安値
84.50
高値
86.07
出来高
3.226 K
1日の変化
1.42%
1ヶ月の変化
1.21%
6ヶ月の変化
41.73%
1年の変化
28.99%
