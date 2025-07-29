FiyatlarBölümler
Dövizler / HIVE
HIVE: HIVE Digital Technologies Ltd

3.79 USD 0.05 (1.30%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

HIVE fiyatı bugün -1.30% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.73 ve Yüksek fiyatı olarak 3.91 aralığında işlem gördü.

HIVE Digital Technologies Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
3.73 3.91
Yıllık aralık
1.26 5.54
Önceki kapanış
3.84
Açılış
3.79
Satış
3.79
Alış
4.09
Düşük
3.73
Yüksek
3.91
Hacim
11.457 K
Günlük değişim
-1.30%
Aylık değişim
31.14%
6 aylık değişim
154.36%
Yıllık değişim
20.32%
21 Eylül, Pazar