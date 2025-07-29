通貨 / HIVE
HIVE: HIVE Digital Technologies Ltd
3.84 USD 0.04 (1.03%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HIVEの今日の為替レートは、-1.03%変化しました。日中、通貨は1あたり3.80の安値と4.08の高値で取引されました。
HIVE Digital Technologies Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HIVE News
1日のレンジ
3.80 4.08
1年のレンジ
1.26 5.54
- 以前の終値
- 3.88
- 始値
- 4.00
- 買値
- 3.84
- 買値
- 4.14
- 安値
- 3.80
- 高値
- 4.08
- 出来高
- 17.178 K
- 1日の変化
- -1.03%
- 1ヶ月の変化
- 32.87%
- 6ヶ月の変化
- 157.72%
- 1年の変化
- 21.90%
