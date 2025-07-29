통화 / HIVE
HIVE: HIVE Digital Technologies Ltd
3.79 USD 0.05 (1.30%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
HIVE 환율이 오늘 -1.30%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.73이고 고가는 3.91이었습니다.
HIVE Digital Technologies Ltd 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
3.73 3.91
년간 변동
1.26 5.54
- 이전 종가
- 3.84
- 시가
- 3.79
- Bid
- 3.79
- Ask
- 4.09
- 저가
- 3.73
- 고가
- 3.91
- 볼륨
- 11.457 K
- 일일 변동
- -1.30%
- 월 변동
- 31.14%
- 6개월 변동
- 154.36%
- 년간 변동율
- 20.32%
20 9월, 토요일