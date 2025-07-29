Valute / HIVE
HIVE: HIVE Digital Technologies Ltd
3.79 USD 0.05 (1.30%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HIVE ha avuto una variazione del -1.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.73 e ad un massimo di 3.91.
Segui le dinamiche di HIVE Digital Technologies Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
HIVE News
Intervallo Giornaliero
3.73 3.91
Intervallo Annuale
1.26 5.54
- Chiusura Precedente
- 3.84
- Apertura
- 3.79
- Bid
- 3.79
- Ask
- 4.09
- Minimo
- 3.73
- Massimo
- 3.91
- Volume
- 11.457 K
- Variazione giornaliera
- -1.30%
- Variazione Mensile
- 31.14%
- Variazione Semestrale
- 154.36%
- Variazione Annuale
- 20.32%
20 settembre, sabato