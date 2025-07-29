QuotazioniSezioni
HIVE: HIVE Digital Technologies Ltd

3.79 USD 0.05 (1.30%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HIVE ha avuto una variazione del -1.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.73 e ad un massimo di 3.91.

Segui le dinamiche di HIVE Digital Technologies Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
3.73 3.91
Intervallo Annuale
1.26 5.54
Chiusura Precedente
3.84
Apertura
3.79
Bid
3.79
Ask
4.09
Minimo
3.73
Massimo
3.91
Volume
11.457 K
Variazione giornaliera
-1.30%
Variazione Mensile
31.14%
Variazione Semestrale
154.36%
Variazione Annuale
20.32%
20 settembre, sabato