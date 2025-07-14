货币 / HIVE
HIVE: HIVE Digital Technologies Ltd
3.85 USD 0.03 (0.77%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HIVE汇率已更改-0.77%。当日，交易品种以低点3.75和高点3.95进行交易。
关注HIVE Digital Technologies Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
3.75 3.95
年范围
1.26 5.54
- 前一天收盘价
- 3.88
- 开盘价
- 3.77
- 卖价
- 3.85
- 买价
- 4.15
- 最低价
- 3.75
- 最高价
- 3.95
- 交易量
- 8.542 K
- 日变化
- -0.77%
- 月变化
- 33.22%
- 6个月变化
- 158.39%
- 年变化
- 22.22%
