HIVE: HIVE Digital Technologies Ltd
3.88 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de HIVE de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.74, mientras que el máximo ha alcanzado 4.00.
Siga la dinámica de la pareja de divisas HIVE Digital Technologies Ltd. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
HIVE News
- HIVE Digital adquiere centro de datos en Toronto para impulsar infraestructura de IA
- HIVE Digital acquires Toronto data center to boost AI infrastructure
- IBEX, Tesla, IonQ, Warner Bros. Discovery And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Figure Technology (NASDAQ:FIGR), Six Flags Entertainment (NYSE:FUN)
- HIVE Digital Stock: Living The HPC/AI Dream (NASDAQ:HIVE)
- Stock Market Today: Cipher Mining Rallies as Bitcoin Momentum Lifts Sector
- What's Going On With HIVE Digital Technologies Stock? - HIVE Digital Technologies (NASDAQ:HIVE)
- HIVE Digital reports 22% increase in monthly bitcoin production
- AI Expansions Help Fuel Rallies For These 2 Bitcoin Miners
- HIVE Digital exceeds 18 EH/s bitcoin mining capacity ahead of schedule
- HIVE Digital exceeds 18 EH/s global bitcoin mining capacity
- Bitcoin Miner And AI Play Iren Jumps 26% On Earnings And This New Nvidia Status
- Canaccord Genuity raises Hive Digital Technologies price target to $10
- 3 Best Stocks to Buy Now, 8/20/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Jack Dorsey’s Block Targets Decade-Long Lifespan for Bitcoin Mining Rigs - TipRanks.com
- Canaan (CAN) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Bitfarms stock, citing HPC/AI potential
- Bitcoin Nears Record. It Could Soon Join Your 401(k).
- TeraWulf Inc. (WULF) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Peakstone Realty Trust (PKST) Q2 FFO and Revenues Lag Estimates
- Marex Group PLC (MRX) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Will HIVE Digital Technologies (HIVE) Report Negative Q1 Earnings? What You Should Know
- Columbia Financial (CLBK) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- VanEck Mid-July 2025 Bitcoin ChainCheck
Rango diario
3.74 4.00
Rango anual
1.26 5.54
- Cierres anteriores
- 3.88
- Open
- 3.77
- Bid
- 3.88
- Ask
- 4.18
- Low
- 3.74
- High
- 4.00
- Volumen
- 15.719 K
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- 34.26%
- Cambio a 6 meses
- 160.40%
- Cambio anual
- 23.17%
