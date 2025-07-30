Währungen / HIVE
HIVE: HIVE Digital Technologies Ltd
3.85 USD 0.01 (0.26%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HIVE hat sich für heute um 0.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.78 bis zu einem Hoch von 3.89 gehandelt.
Verfolgen Sie die HIVE Digital Technologies Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
3.78 3.89
Jahresspanne
1.26 5.54
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.84
- Eröffnung
- 3.79
- Bid
- 3.85
- Ask
- 4.15
- Tief
- 3.78
- Hoch
- 3.89
- Volumen
- 480
- Tagesänderung
- 0.26%
- Monatsänderung
- 33.22%
- 6-Monatsänderung
- 158.39%
- Jahresänderung
- 22.22%
