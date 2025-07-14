Валюты / HIVE
HIVE: HIVE Digital Technologies Ltd
3.88 USD 0.08 (2.02%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HIVE за сегодня изменился на -2.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.70, а максимальная — 4.00.
Следите за динамикой HIVE Digital Technologies Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости HIVE
- IBEX, Tesla, IonQ, Warner Bros. Discovery And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Figure Technology (NASDAQ:FIGR), Six Flags Entertainment (NYSE:FUN)
- HIVE Digital Stock: Living The HPC/AI Dream (NASDAQ:HIVE)
- Stock Market Today: Cipher Mining Rallies as Bitcoin Momentum Lifts Sector
- What's Going On With HIVE Digital Technologies Stock? - HIVE Digital Technologies (NASDAQ:HIVE)
- HIVE Digital reports 22% increase in monthly bitcoin production
- AI Expansions Help Fuel Rallies For These 2 Bitcoin Miners
- HIVE Digital exceeds 18 EH/s bitcoin mining capacity ahead of schedule
- HIVE Digital exceeds 18 EH/s global bitcoin mining capacity
- Bitcoin Miner And AI Play Iren Jumps 26% On Earnings And This New Nvidia Status
- Canaccord Genuity raises Hive Digital Technologies price target to $10
- 3 Best Stocks to Buy Now, 8/20/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Jack Dorsey’s Block Targets Decade-Long Lifespan for Bitcoin Mining Rigs - TipRanks.com
- Canaan (CAN) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Bitfarms stock, citing HPC/AI potential
- Bitcoin Nears Record. It Could Soon Join Your 401(k).
- TeraWulf Inc. (WULF) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Peakstone Realty Trust (PKST) Q2 FFO and Revenues Lag Estimates
- Marex Group PLC (MRX) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Will HIVE Digital Technologies (HIVE) Report Negative Q1 Earnings? What You Should Know
- Columbia Financial (CLBK) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- VanEck Mid-July 2025 Bitcoin ChainCheck
- Northwest Bancshares (NWBI) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Hive Digital stock rating reiterated at Buy by H.C. Wainwright
- Crypto stocks gain as Bitcoin inks new high north of $120,000
Дневной диапазон
3.70 4.00
Годовой диапазон
1.26 5.54
- Предыдущее закрытие
- 3.96
- Open
- 3.96
- Bid
- 3.88
- Ask
- 4.18
- Low
- 3.70
- High
- 4.00
- Объем
- 23.439 K
- Дневное изменение
- -2.02%
- Месячное изменение
- 34.26%
- 6-месячное изменение
- 160.40%
- Годовое изменение
- 23.17%
