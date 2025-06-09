Dövizler / CWST
CWST: Casella Waste Systems Inc - Class A
86.69 USD 1.77 (2.00%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CWST fiyatı bugün -2.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 85.32 ve Yüksek fiyatı olarak 87.74 aralığında işlem gördü.
Casella Waste Systems Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
85.32 87.74
Yıllık aralık
85.32 121.20
- Önceki kapanış
- 88.46
- Açılış
- 87.28
- Satış
- 86.69
- Alış
- 86.99
- Düşük
- 85.32
- Yüksek
- 87.74
- Hacim
- 1.869 K
- Günlük değişim
- -2.00%
- Aylık değişim
- -11.48%
- 6 aylık değişim
- -22.88%
- Yıllık değişim
- -12.86%
21 Eylül, Pazar