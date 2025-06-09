FiyatlarBölümler
Dövizler / CWST
Geri dön - Hisse senetleri

CWST: Casella Waste Systems Inc - Class A

86.69 USD 1.77 (2.00%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CWST fiyatı bugün -2.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 85.32 ve Yüksek fiyatı olarak 87.74 aralığında işlem gördü.

Casella Waste Systems Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CWST haberleri

Günlük aralık
85.32 87.74
Yıllık aralık
85.32 121.20
Önceki kapanış
88.46
Açılış
87.28
Satış
86.69
Alış
86.99
Düşük
85.32
Yüksek
87.74
Hacim
1.869 K
Günlük değişim
-2.00%
Aylık değişim
-11.48%
6 aylık değişim
-22.88%
Yıllık değişim
-12.86%
21 Eylül, Pazar