CWST: Casella Waste Systems Inc - Class A
88.80 USD 1.46 (1.62%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CWST за сегодня изменился на -1.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 88.34, а максимальная — 90.62.
Следите за динамикой Casella Waste Systems Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CWST
- Акции Casella Waste Systems достигли 52-недельного минимума в $89,11
- Casella Waste Systems stock hits 52-week low at 89.11 USD
- Casella Waste Systems stock hits 52-week low at $92.63
- Casella Waste Systems stock hits 52-week low at 97.0 USD
- Top 3 Industrials Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Quarter - Casella Waste Systems (NASDAQ:CWST), FTAI Infrastructure (NASDAQ:FIP)
- Wasatch Core Growth Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WGROX)
- Casella Waste stock price target lowered to $115.11 at Jefferies on margin concerns
- Why Casella Waste Systems Stock Flopped on Friday
- Casella (CWST) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Casella earnings missed by $0.25, revenue topped estimates
- GFL Environmental Inc. (GFL) Matches Q2 Earnings Estimates
- Select Water Solutions, Inc. (WTTR) Reports Next Week: What to Know Ahead of the Release
- Casella (CWST) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Casella Waste Systems Stock: Still Not Liking The Smell Of It (NASDAQ:CWST)
- Casella Waste Systems: My Fourth Favorite Trash Collector (NASDAQ:CWST)
- Casella Waste Systems to acquire Mountain State Waste for expansion
- AMG TimesSquare Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary (TSQIX)
- Casella Celebrates 50 Years at Nasdaq Opening Bell on Global Garbageman Day
- American Century Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary
- Thornburg Small/Mid Cap Core Fund Q1 2025 Commentary
- Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary
- Harbor Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:HASCX)
- TD Cowen raises Casella Waste Systems stock price target to $135
- Casella Drivers Honored by National Waste and Recycling Association
Дневной диапазон
88.34 90.62
Годовой диапазон
88.34 121.20
- Предыдущее закрытие
- 90.26
- Open
- 90.20
- Bid
- 88.80
- Ask
- 89.10
- Low
- 88.34
- High
- 90.62
- Объем
- 1.311 K
- Дневное изменение
- -1.62%
- Месячное изменение
- -9.32%
- 6-месячное изменение
- -21.00%
- Годовое изменение
- -10.74%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.