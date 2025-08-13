Dövizler / CM
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
CM: Canadian Imperial Bank of Commerce
81.57 USD 1.14 (1.42%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CM fiyatı bugün 1.42% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 80.35 ve Yüksek fiyatı olarak 81.66 aralığında işlem gördü.
Canadian Imperial Bank of Commerce hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CM haberleri
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 21
- Kanada’nın yıllık enflasyon oranı Ağustos’ta %1,9’a yükseldi
- LYG or CM: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Chart Of The Day: One Toronto Chart That Tells This Market's Story
- Dividend Income: Lanny’s July 2025 Summary
- Canada's Big Banks Sidestep Tariff Fallout - What Investors Should Watch For Next
- Bank of Canada to cut rates on September 17, at least one more to follow this year: Reuters poll
- BanColombia S.A. (CIB) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- Fed's Powell Sparks Bullish Shift For This Dow Jones Leader; Stock Races To New High
- NWG vs. CM: Which Stock Is the Better Value Option?
- 3 Top Dividend Stocks to Maximize Your Retirement Income
- Canadian Imperial Bank of Commerce price target raised to C$112 by BMO Capital
- Bank of Montreal Q3 Earnings Rise on Higher NII, Lower Provisions
- Canadian Imperial Bank (CM) Tops Q3 Earnings and Revenue Estimates
- TSX seen lower; bank stocks, Nvidia in spotlight
- CIBC Q3 2025 slides: revenue up 10%, net income jumps 17% amid strong execution
- Visible Alpha Breakdown Of Canadian Big Banks’ Q3 Earnings Expectations
- Why Canadian Imperial Bank (CM) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
- Stock Market Week Ahead: Nvidia, Dollar Stores And Canada's Big 5 Banks
- Canadian Imperial Bank (CM) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- National Bank Of Canada Stock: Fundamentals Are Robust, Waiting For A Dip (OTCMKTS:NTIOF)
- Nu Holdings Ltd. (NU) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- CIBC hires Scotiabank’s Mark Mulroney as global vice chair - Bloomberg
Günlük aralık
80.35 81.66
Yıllık aralık
53.62 81.66
- Önceki kapanış
- 80.43
- Açılış
- 80.76
- Satış
- 81.57
- Alış
- 81.87
- Düşük
- 80.35
- Yüksek
- 81.66
- Hacim
- 1.415 K
- Günlük değişim
- 1.42%
- Aylık değişim
- 6.64%
- 6 aylık değişim
- 45.45%
- Yıllık değişim
- 33.07%
21 Eylül, Pazar