CM: Canadian Imperial Bank of Commerce

81.57 USD 1.14 (1.42%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CM fiyatı bugün 1.42% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 80.35 ve Yüksek fiyatı olarak 81.66 aralığında işlem gördü.

Canadian Imperial Bank of Commerce hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
80.35 81.66
Yıllık aralık
53.62 81.66
Önceki kapanış
80.43
Açılış
80.76
Satış
81.57
Alış
81.87
Düşük
80.35
Yüksek
81.66
Hacim
1.415 K
Günlük değişim
1.42%
Aylık değişim
6.64%
6 aylık değişim
45.45%
Yıllık değişim
33.07%
21 Eylül, Pazar