통화 / CM
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
CM: Canadian Imperial Bank of Commerce
81.57 USD 1.14 (1.42%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CM 환율이 오늘 1.42%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 80.35이고 고가는 81.66이었습니다.
Canadian Imperial Bank of Commerce 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CM News
- 캐나다 8월 연간 인플레이션율 1.9%로 소폭 상승
- LYG or CM: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Chart Of The Day: One Toronto Chart That Tells This Market's Story
- Dividend Income: Lanny’s July 2025 Summary
- Canada's Big Banks Sidestep Tariff Fallout - What Investors Should Watch For Next
- Bank of Canada to cut rates on September 17, at least one more to follow this year: Reuters poll
- BanColombia S.A. (CIB) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- Fed's Powell Sparks Bullish Shift For This Dow Jones Leader; Stock Races To New High
- NWG vs. CM: Which Stock Is the Better Value Option?
- 3 Top Dividend Stocks to Maximize Your Retirement Income
- Canadian Imperial Bank of Commerce price target raised to C$112 by BMO Capital
- Bank of Montreal Q3 Earnings Rise on Higher NII, Lower Provisions
- Canadian Imperial Bank (CM) Tops Q3 Earnings and Revenue Estimates
- TSX seen lower; bank stocks, Nvidia in spotlight
- CIBC Q3 2025 slides: revenue up 10%, net income jumps 17% amid strong execution
- Visible Alpha Breakdown Of Canadian Big Banks’ Q3 Earnings Expectations
- Why Canadian Imperial Bank (CM) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
- Stock Market Week Ahead: Nvidia, Dollar Stores And Canada's Big 5 Banks
- Canadian Imperial Bank (CM) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- National Bank Of Canada Stock: Fundamentals Are Robust, Waiting For A Dip (OTCMKTS:NTIOF)
- Nu Holdings Ltd. (NU) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- CIBC hires Scotiabank’s Mark Mulroney as global vice chair - Bloomberg
- CIBC announces leadership changes as Harry Culham prepares for CEO role
일일 변동 비율
80.35 81.66
년간 변동
53.62 81.66
- 이전 종가
- 80.43
- 시가
- 80.76
- Bid
- 81.57
- Ask
- 81.87
- 저가
- 80.35
- 고가
- 81.66
- 볼륨
- 1.415 K
- 일일 변동
- 1.42%
- 월 변동
- 6.64%
- 6개월 변동
- 45.45%
- 년간 변동율
- 33.07%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K