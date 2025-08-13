货币 / CM
CM: Canadian Imperial Bank of Commerce
80.23 USD 0.60 (0.75%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CM汇率已更改0.75%。当日，交易品种以低点79.57和高点80.39进行交易。
关注Canadian Imperial Bank of Commerce动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CM新闻
日范围
79.57 80.39
年范围
53.62 80.39
- 前一天收盘价
- 79.63
- 开盘价
- 79.79
- 卖价
- 80.23
- 买价
- 80.53
- 最低价
- 79.57
- 最高价
- 80.39
- 交易量
- 945
- 日变化
- 0.75%
- 月变化
- 4.89%
- 6个月变化
- 43.06%
- 年变化
- 30.88%
