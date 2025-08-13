Валюты / CM
CM: Canadian Imperial Bank of Commerce
80.23 USD 0.60 (0.75%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CM за сегодня изменился на 0.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 79.57, а максимальная — 80.39.
Следите за динамикой Canadian Imperial Bank of Commerce. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CM
- Инфляция в Канаде выросла до 1,9% в августе
- LYG or CM: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Chart Of The Day: One Toronto Chart That Tells This Market's Story
- Dividend Income: Lanny’s July 2025 Summary
- Discovery Silver привлекает кредитную линию на $250 миллионов
- Canada's Big Banks Sidestep Tariff Fallout - What Investors Should Watch For Next
- Bank of Canada to cut rates on September 17, at least one more to follow this year: Reuters poll
- BanColombia S.A. (CIB) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- Fed's Powell Sparks Bullish Shift For This Dow Jones Leader; Stock Races To New High
- NWG vs. CM: Which Stock Is the Better Value Option?
- 3 Top Dividend Stocks to Maximize Your Retirement Income
- Canadian Imperial Bank of Commerce price target raised to C$112 by BMO Capital
- Bank of Montreal Q3 Earnings Rise on Higher NII, Lower Provisions
- Canadian Imperial Bank (CM) Tops Q3 Earnings and Revenue Estimates
- TSX seen lower; bank stocks, Nvidia in spotlight
- CIBC Q3 2025 slides: revenue up 10%, net income jumps 17% amid strong execution
- Visible Alpha Breakdown Of Canadian Big Banks’ Q3 Earnings Expectations
- Why Canadian Imperial Bank (CM) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
- Stock Market Week Ahead: Nvidia, Dollar Stores And Canada's Big 5 Banks
- Canadian Imperial Bank (CM) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- National Bank Of Canada Stock: Fundamentals Are Robust, Waiting For A Dip (OTCMKTS:NTIOF)
- Nu Holdings Ltd. (NU) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- CIBC hires Scotiabank’s Mark Mulroney as global vice chair - Bloomberg
Дневной диапазон
79.57 80.39
Годовой диапазон
53.62 80.39
- Предыдущее закрытие
- 79.63
- Open
- 79.79
- Bid
- 80.23
- Ask
- 80.53
- Low
- 79.57
- High
- 80.39
- Объем
- 945
- Дневное изменение
- 0.75%
- Месячное изменение
- 4.89%
- 6-месячное изменение
- 43.06%
- Годовое изменение
- 30.88%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.