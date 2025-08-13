КотировкиРазделы
CM: Canadian Imperial Bank of Commerce

80.23 USD 0.60 (0.75%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CM за сегодня изменился на 0.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 79.57, а максимальная — 80.39.

Следите за динамикой Canadian Imperial Bank of Commerce. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
79.57 80.39
Годовой диапазон
53.62 80.39
Предыдущее закрытие
79.63
Open
79.79
Bid
80.23
Ask
80.53
Low
79.57
High
80.39
Объем
945
Дневное изменение
0.75%
Месячное изменение
4.89%
6-месячное изменение
43.06%
Годовое изменение
30.88%
