CM: Canadian Imperial Bank of Commerce

80.43 USD 0.19 (0.24%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CM hat sich für heute um 0.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 80.05 bis zu einem Hoch von 80.69 gehandelt.

Verfolgen Sie die Canadian Imperial Bank of Commerce-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
80.05 80.69
Jahresspanne
53.62 80.72
Vorheriger Schlusskurs
80.24
Eröffnung
80.06
Bid
80.43
Ask
80.73
Tief
80.05
Hoch
80.69
Volumen
667
Tagesänderung
0.24%
Monatsänderung
5.15%
6-Monatsänderung
43.42%
Jahresänderung
31.21%
