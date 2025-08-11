Währungen / CM
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CM: Canadian Imperial Bank of Commerce
80.43 USD 0.19 (0.24%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CM hat sich für heute um 0.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 80.05 bis zu einem Hoch von 80.69 gehandelt.
Verfolgen Sie die Canadian Imperial Bank of Commerce-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CM News
- LYG or CM: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Chart Of The Day: One Toronto Chart That Tells This Market's Story
- Dividend Income: Lanny’s July 2025 Summary
- Canada's Big Banks Sidestep Tariff Fallout - What Investors Should Watch For Next
- Bank of Canada to cut rates on September 17, at least one more to follow this year: Reuters poll
- BanColombia S.A. (CIB) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- Fed's Powell Sparks Bullish Shift For This Dow Jones Leader; Stock Races To New High
- NWG vs. CM: Which Stock Is the Better Value Option?
- 3 Top Dividend Stocks to Maximize Your Retirement Income
- Canadian Imperial Bank of Commerce price target raised to C$112 by BMO Capital
- Bank of Montreal Q3 Earnings Rise on Higher NII, Lower Provisions
- Canadian Imperial Bank (CM) Tops Q3 Earnings and Revenue Estimates
- TSX seen lower; bank stocks, Nvidia in spotlight
- CIBC Q3 2025 slides: revenue up 10%, net income jumps 17% amid strong execution
- Visible Alpha Breakdown Of Canadian Big Banks’ Q3 Earnings Expectations
- Why Canadian Imperial Bank (CM) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
- Stock Market Week Ahead: Nvidia, Dollar Stores And Canada's Big 5 Banks
- Canadian Imperial Bank (CM) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- National Bank Of Canada Stock: Fundamentals Are Robust, Waiting For A Dip (OTCMKTS:NTIOF)
- Nu Holdings Ltd. (NU) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- CIBC hires Scotiabank’s Mark Mulroney as global vice chair - Bloomberg
- CIBC announces leadership changes as Harry Culham prepares for CEO role
- WF vs. CM: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
Tagesspanne
80.05 80.69
Jahresspanne
53.62 80.72
- Vorheriger Schlusskurs
- 80.24
- Eröffnung
- 80.06
- Bid
- 80.43
- Ask
- 80.73
- Tief
- 80.05
- Hoch
- 80.69
- Volumen
- 667
- Tagesänderung
- 0.24%
- Monatsänderung
- 5.15%
- 6-Monatsänderung
- 43.42%
- Jahresänderung
- 31.21%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K