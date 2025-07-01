Dövizler / BALY
BALY: Bally's Corporation
10.49 USD 0.11 (1.04%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BALY fiyatı bugün -1.04% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 10.32 ve Yüksek fiyatı olarak 10.80 aralığında işlem gördü.
Bally's Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- JMP, Gaming and Leisure hissesi için Piyasa Performansı Üstü notunu yineledi
- Gaming and Leisure stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- Bally’s 460 milyon dolarlık döner kredi limitini 2028’e kadar uzattı
- Bally’s secures $460 million revolving credit facility extension to 2028
- Bally's (NYSE:BALY): Deleveraging To Leverage Again
- Australia’s Star Entertainment posts narrower FY loss
- Bally’s receives UK regulatory approval for Intralot transaction
- Bally’s Corp to provide financials for international interactive unit ahead of Intralot deal
- Bally’s completes community investment program for Chicago casino project
- Bally’s Chicago casino project secures 1,800 local investors
- Stifel lowers Bally’s stock price target to $10 from $12, maintains Hold
- Bally’s earnings beat, revenue topped estimates
- Countdown to Bally's (BALY) Q2 Earnings: A Look at Estimates Beyond Revenue and EPS
- Playtika Holding (PLTK) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Bally’s Corp: Structural Gaps Create A Debt Opportunity (undefined:BALY)
- Whirlpool (WHR) Misses Q2 Earnings Estimates
- Boyd Gaming (BYD) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Rush Street Interactive, Inc. (RSI) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Gaming and Leisure stock price target maintained at $55 by Citizens JMP
- CrossingBridge Advisors Q2 2025 Commentary
- Bally’s enters agreement to sell international interactive unit to Intralot
- Bally's: Now They Have A Bull Thesis, But I Still Don't Buy It (NYSE:BALY)
- Stifel maintains Hold rating on Bally’s stock amid Intralot deal
- Bally’s stock soars after Intralot to acquire its international unit
Günlük aralık
10.32 10.80
Yıllık aralık
8.46 19.60
- Önceki kapanış
- 10.60
- Açılış
- 10.78
- Satış
- 10.49
- Alış
- 10.79
- Düşük
- 10.32
- Yüksek
- 10.80
- Hacim
- 217
- Günlük değişim
- -1.04%
- Aylık değişim
- 4.90%
- 6 aylık değişim
- -19.31%
- Yıllık değişim
- -39.22%
21 Eylül, Pazar