BALY: Bally's Corporation
9.97 USD 0.03 (0.30%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BALY за сегодня изменился на -0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.90, а максимальная — 10.43.
Следите за динамикой Bally's Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
9.90 10.43
Годовой диапазон
8.46 19.60
- Предыдущее закрытие
- 10.00
- Open
- 10.18
- Bid
- 9.97
- Ask
- 10.27
- Low
- 9.90
- High
- 10.43
- Объем
- 344
- Дневное изменение
- -0.30%
- Месячное изменение
- -0.30%
- 6-месячное изменение
- -23.31%
- Годовое изменение
- -42.24%
