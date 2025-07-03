Divisas / BALY
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BALY: Bally's Corporation
10.48 USD 0.51 (5.12%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BALY de hoy ha cambiado un 5.12%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 10.00, mientras que el máximo ha alcanzado 11.10.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Bally's Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BALY News
- JMP reitera calificación de Mejor Rendimiento para acciones de Gaming and Leisure
- JMP reitera calificación de Gaming and Leisure en "Supera al mercado"
- Gaming and Leisure stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- Bally’s obtiene extensión de línea de crédito revolvente de $460 millones hasta 2028
- Bally’s asegura extensión de línea de crédito rotativa de 460 millones de dólares hasta 2028
- Bally’s secures $460 million revolving credit facility extension to 2028
- Bally's (NYSE:BALY): Deleveraging To Leverage Again
- Australia’s Star Entertainment posts narrower FY loss
- Bally’s receives UK regulatory approval for Intralot transaction
- Bally’s Corp to provide financials for international interactive unit ahead of Intralot deal
- Bally’s completes community investment program for Chicago casino project
- Bally’s Chicago casino project secures 1,800 local investors
- Stifel lowers Bally’s stock price target to $10 from $12, maintains Hold
- Bally’s earnings beat, revenue topped estimates
- Countdown to Bally's (BALY) Q2 Earnings: A Look at Estimates Beyond Revenue and EPS
- Playtika Holding (PLTK) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Bally’s Corp: Structural Gaps Create A Debt Opportunity (undefined:BALY)
- Whirlpool (WHR) Misses Q2 Earnings Estimates
- Boyd Gaming (BYD) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Rush Street Interactive, Inc. (RSI) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Gaming and Leisure stock price target maintained at $55 by Citizens JMP
- CrossingBridge Advisors Q2 2025 Commentary
- Bally’s enters agreement to sell international interactive unit to Intralot
- Bally's: Now They Have A Bull Thesis, But I Still Don't Buy It (NYSE:BALY)
Rango diario
10.00 11.10
Rango anual
8.46 19.60
- Cierres anteriores
- 9.97
- Open
- 10.25
- Bid
- 10.48
- Ask
- 10.78
- Low
- 10.00
- High
- 11.10
- Volumen
- 599
- Cambio diario
- 5.12%
- Cambio mensual
- 4.80%
- Cambio a 6 meses
- -19.38%
- Cambio anual
- -39.28%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B