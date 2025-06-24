Dövizler / AHH
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
AHH: Armada Hoffler Properties Inc
7.36 USD 0.20 (2.65%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AHH fiyatı bugün -2.65% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 7.35 ve Yüksek fiyatı olarak 7.59 aralığında işlem gördü.
Armada Hoffler Properties Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AHH haberleri
- Armada Hoffler üç aylık 0,14 dolar temettü açıkladı
- Armada Hoffler declares $0.14 quarterly dividend
- The More It Drops, The More I Buy
- Armada Hoffler Properties (AHH) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- Armada Hoffler: After Digging Into Q2, My Conviction Is Stronger Than Ever
- Armada Hoffler Q2 FFO Falls
- Armada Hoffler Properties (AHH) Misses Q2 FFO Estimates
- Armada Hoffler Q2 2025 slides: Normalized FFO stable at $0.25, maintains guidance
- 3 High-Yielding REITs I'm Buying
- UDR (UDR) Beats Q2 FFO and Revenue Estimates
- Credit Rating For The Unrated (Part 14) Armada Hoffler Properties (NYSE:AHH)
- Fed Looms Over Mid-Summer Rally
- Armada Hoffler Stock: No Stress, Management Knows What It's Doing (NYSE:AHH)
- 8%-Yielding Portfolio: Building The Near-Perfect Dividend Snowball
- Buy Alert: Well-Covered 8% Yields That The Market Is Overlooking
- REITs With Great Upside Potential
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Armada Hoffler Properties director buys $3298 in AHH stock
- Jefferies starts Armada Hoffler at Buy, says dividend-cut sell-off is overdone
- This EMCOR Group Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Armada Hoffler Properties (NYSE:AHH), EMCOR Group (NYSE:EME)
- Jefferies initiates Armada Hoffler at “buy,” targets 31% upside on NAV discount
- Jefferies initiates Armada Hoffler Properties stock with buy rating
- Why REITs Pose A Growing Risk To Retirement Nest Eggs
- Armada Hoffler Properties to appoint KPMG as auditor, replacing Ernst & Young
Günlük aralık
7.35 7.59
Yıllık aralık
6.10 11.34
- Önceki kapanış
- 7.56
- Açılış
- 7.59
- Satış
- 7.36
- Alış
- 7.66
- Düşük
- 7.35
- Yüksek
- 7.59
- Hacim
- 453
- Günlük değişim
- -2.65%
- Aylık değişim
- 1.80%
- 6 aylık değişim
- -2.00%
- Yıllık değişim
- -33.63%
21 Eylül, Pazar