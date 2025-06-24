Devises / AHH
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
AHH: Armada Hoffler Properties Inc
7.36 USD 0.20 (2.65%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AHH a changé de -2.65% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 7.35 et à un maximum de 7.59.
Suivez la dynamique Armada Hoffler Properties Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AHH Nouvelles
- Armada Hoffler déclare un dividende trimestriel de 0,14$
- Armada Hoffler declares $0.14 quarterly dividend
- The More It Drops, The More I Buy
- Armada Hoffler Properties (AHH) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- Armada Hoffler: After Digging Into Q2, My Conviction Is Stronger Than Ever
- Armada Hoffler Q2 FFO Falls
- Armada Hoffler Properties (AHH) Misses Q2 FFO Estimates
- Armada Hoffler Q2 2025 slides: Normalized FFO stable at $0.25, maintains guidance
- 3 High-Yielding REITs I'm Buying
- UDR (UDR) Beats Q2 FFO and Revenue Estimates
- Credit Rating For The Unrated (Part 14) Armada Hoffler Properties (NYSE:AHH)
- Fed Looms Over Mid-Summer Rally
- Armada Hoffler Stock: No Stress, Management Knows What It's Doing (NYSE:AHH)
- 8%-Yielding Portfolio: Building The Near-Perfect Dividend Snowball
- Buy Alert: Well-Covered 8% Yields That The Market Is Overlooking
- REITs With Great Upside Potential
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Armada Hoffler Properties director buys $3298 in AHH stock
- Jefferies starts Armada Hoffler at Buy, says dividend-cut sell-off is overdone
- This EMCOR Group Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Armada Hoffler Properties (NYSE:AHH), EMCOR Group (NYSE:EME)
- Jefferies initiates Armada Hoffler at “buy,” targets 31% upside on NAV discount
- Jefferies initiates Armada Hoffler Properties stock with buy rating
- Why REITs Pose A Growing Risk To Retirement Nest Eggs
- Armada Hoffler Properties to appoint KPMG as auditor, replacing Ernst & Young
Range quotidien
7.35 7.59
Range Annuel
6.10 11.34
- Clôture Précédente
- 7.56
- Ouverture
- 7.59
- Bid
- 7.36
- Ask
- 7.66
- Plus Bas
- 7.35
- Plus Haut
- 7.59
- Volume
- 453
- Changement quotidien
- -2.65%
- Changement Mensuel
- 1.80%
- Changement à 6 Mois
- -2.00%
- Changement Annuel
- -33.63%
20 septembre, samedi