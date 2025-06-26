Divisas / AHH
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
AHH: Armada Hoffler Properties Inc
7.49 USD 0.02 (0.27%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AHH de hoy ha cambiado un 0.27%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 7.48, mientras que el máximo ha alcanzado 7.71.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Armada Hoffler Properties Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AHH News
- Armada Hoffler declara dividendo trimestral de $0.14
- Armada Hoffler declara dividendo trimestral de 0,14 dólares
- Armada Hoffler declares $0.14 quarterly dividend
- The More It Drops, The More I Buy
- Armada Hoffler Properties (AHH) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- Armada Hoffler: After Digging Into Q2, My Conviction Is Stronger Than Ever
- Armada Hoffler Q2 FFO Falls
- Armada Hoffler Properties (AHH) Misses Q2 FFO Estimates
- Armada Hoffler Q2 2025 slides: Normalized FFO stable at $0.25, maintains guidance
- 3 High-Yielding REITs I'm Buying
- UDR (UDR) Beats Q2 FFO and Revenue Estimates
- Credit Rating For The Unrated (Part 14) Armada Hoffler Properties (NYSE:AHH)
- Fed Looms Over Mid-Summer Rally
- Armada Hoffler Stock: No Stress, Management Knows What It's Doing (NYSE:AHH)
- 8%-Yielding Portfolio: Building The Near-Perfect Dividend Snowball
- Buy Alert: Well-Covered 8% Yields That The Market Is Overlooking
- REITs With Great Upside Potential
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Armada Hoffler Properties director buys $3298 in AHH stock
- Jefferies starts Armada Hoffler at Buy, says dividend-cut sell-off is overdone
- This EMCOR Group Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Armada Hoffler Properties (NYSE:AHH), EMCOR Group (NYSE:EME)
- Jefferies initiates Armada Hoffler at “buy,” targets 31% upside on NAV discount
- Jefferies initiates Armada Hoffler Properties stock with buy rating
- Why REITs Pose A Growing Risk To Retirement Nest Eggs
Rango diario
7.48 7.71
Rango anual
6.10 11.34
- Cierres anteriores
- 7.47
- Open
- 7.53
- Bid
- 7.49
- Ask
- 7.79
- Low
- 7.48
- High
- 7.71
- Volumen
- 747
- Cambio diario
- 0.27%
- Cambio mensual
- 3.60%
- Cambio a 6 meses
- -0.27%
- Cambio anual
- -32.46%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B