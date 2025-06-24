Валюты / AHH
AHH: Armada Hoffler Properties Inc
7.47 USD 0.07 (0.95%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AHH за сегодня изменился на 0.95%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.43, а максимальная — 7.53.
Следите за динамикой Armada Hoffler Properties Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AHH
Дневной диапазон
7.43 7.53
Годовой диапазон
6.10 11.34
- Предыдущее закрытие
- 7.40
- Open
- 7.44
- Bid
- 7.47
- Ask
- 7.77
- Low
- 7.43
- High
- 7.53
- Объем
- 619
- Дневное изменение
- 0.95%
- Месячное изменение
- 3.32%
- 6-месячное изменение
- -0.53%
- Годовое изменение
- -32.64%
