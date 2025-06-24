货币 / AHH
AHH: Armada Hoffler Properties Inc
7.47 USD 0.07 (0.95%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AHH汇率已更改0.95%。当日，交易品种以低点7.43和高点7.53进行交易。
关注Armada Hoffler Properties Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
7.43 7.53
年范围
6.10 11.34
- 前一天收盘价
- 7.40
- 开盘价
- 7.44
- 卖价
- 7.47
- 买价
- 7.77
- 最低价
- 7.43
- 最高价
- 7.53
- 交易量
- 619
- 日变化
- 0.95%
- 月变化
- 3.32%
- 6个月变化
- -0.53%
- 年变化
- -32.64%
