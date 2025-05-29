FiyatlarBölümler
Dövizler / TRYJPY
Geri dön - Dövizler

TRYJPY: New Turkish Lira vs Japanese Yen

3.537 JPY 0.008 (0.23%)
Sektör: Döviz Baz: Turkish Lira Kâr para birimi: Yen

TRYJPY fiyatı bugün -0.23% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.516 ve Yüksek fiyatı olarak 3.548 aralığında işlem gördü.

New Turkish Lira vs Japanese Yen hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TRYJPY haberleri

Günlük aralık
3.516 3.548
Yıllık aralık
3.485 4.526
Önceki kapanış
3.54 5
Açılış
3.54 4
Satış
3.53 7
Alış
3.56 7
Düşük
3.51 6
Yüksek
3.54 8
Hacim
2.837 K
Günlük değişim
-0.23%
Aylık değişim
-0.03%
6 aylık değişim
-8.93%
Yıllık değişim
-15.18%
21 Eylül, Pazar