Dövizler / TRYJPY
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
TRYJPY: New Turkish Lira vs Japanese Yen
3.537 JPY 0.008 (0.23%)
Sektör: Döviz Baz: Turkish Lira Kâr para birimi: Yen
TRYJPY fiyatı bugün -0.23% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.516 ve Yüksek fiyatı olarak 3.548 aralığında işlem gördü.
New Turkish Lira vs Japanese Yen hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TRYJPY haberleri
- TRY: Frequent resets – Commerzbank
- The threat of the Fed ‘turning Turkish’ makes for some tough allocations decisions, this strategist says.
- TRY: CBRT to cut rate despite needing FX interventions – Commerzbank
- TRY: Inflation slowdown paves way for further easing – BBH
- TRY: Lira crosses 41 to the dollar even as FX deposit scheme axed – Commerzbank
- The Fed is the best defense against U.S. sovereign downgrade, says rating agency
- TRY: Changes in monetary policy framework but no changes for FX – ING
- TRY: Discouraging picture from June's balance of payments data – Commerzbank
- TRY: Turkish Lira weakens as trade deficit widens – Commerzbank
- TRY: Lira reacts modestly to positive rating assessments – Commerzbank
- TRY: Flows return, but lira still weak – Commerzbank
- USD/TRY rises to near 40.00, marks fresh highs due to risk-off sentiment
- USD/TRY Forecast Today 03/07: Bearish Trend (Chart)
- USD/TRY Forecast Today 30/06: Declines Against USD (Chart)
- USD/TRY Forecast 23/06: Will It Continue Falling? (Chart)
- The CBRT keeps a steady hand in June
- USD/TRY Today: Sharp Decline and High Volatility (Chart)
- TRY: Despite the upcoming restart of the cutting cycle, fat carry remains – ING
- USD/TRY Today 16/06: Sharp Collapse of Turkish Lira (Chart)
- USD/TRY Forecast: Faces More Downside Pressure (Chart)
- USD/TRY Today 09/06: Will TRY Continue to Fall? (Chart)
- USD/TRY Forecast Today 05/06: Sharp Volatility (Chart)
- USD/TRY Analysis Today 02/06: Sharp Volatility (Chart)
- USD/TRY Analysis Today 29/05: Trades Calmly (Chart)
Günlük aralık
3.516 3.548
Yıllık aralık
3.485 4.526
- Önceki kapanış
- 3.54 5
- Açılış
- 3.54 4
- Satış
- 3.53 7
- Alış
- 3.56 7
- Düşük
- 3.51 6
- Yüksek
- 3.54 8
- Hacim
- 2.837 K
- Günlük değişim
- -0.23%
- Aylık değişim
- -0.03%
- 6 aylık değişim
- -8.93%
- Yıllık değişim
- -15.18%
21 Eylül, Pazar