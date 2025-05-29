Divisas / TRYJPY
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
TRYJPY: New Turkish Lira vs Japanese Yen
3.528 JPY 0.000 (0.00%)
Sector: Divisa Básica: Turkish Lira Divisa de beneficio: Yen
El tipo de cambio de TRYJPY de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.510, mientras que el máximo ha alcanzado 3.532.
Siga la dinámica de la pareja de divisas New Turkish Lira vs Japanese Yen. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TRYJPY News
- TRY: Frequent resets – Commerzbank
- The threat of the Fed ‘turning Turkish’ makes for some tough allocations decisions, this strategist says.
- TRY: CBRT to cut rate despite needing FX interventions – Commerzbank
- TRY: Inflation slowdown paves way for further easing – BBH
- TRY: Lira crosses 41 to the dollar even as FX deposit scheme axed – Commerzbank
- The Fed is the best defense against U.S. sovereign downgrade, says rating agency
- TRY: Changes in monetary policy framework but no changes for FX – ING
- TRY: Discouraging picture from June's balance of payments data – Commerzbank
- TRY: Turkish Lira weakens as trade deficit widens – Commerzbank
- TRY: Lira reacts modestly to positive rating assessments – Commerzbank
- TRY: Flows return, but lira still weak – Commerzbank
- USD/TRY rises to near 40.00, marks fresh highs due to risk-off sentiment
- USD/TRY Forecast Today 03/07: Bearish Trend (Chart)
- USD/TRY Forecast Today 30/06: Declines Against USD (Chart)
- USD/TRY Forecast 23/06: Will It Continue Falling? (Chart)
- The CBRT keeps a steady hand in June
- USD/TRY Today: Sharp Decline and High Volatility (Chart)
- TRY: Despite the upcoming restart of the cutting cycle, fat carry remains – ING
- USD/TRY Today 16/06: Sharp Collapse of Turkish Lira (Chart)
- USD/TRY Forecast: Faces More Downside Pressure (Chart)
- USD/TRY Today 09/06: Will TRY Continue to Fall? (Chart)
- USD/TRY Forecast Today 05/06: Sharp Volatility (Chart)
- USD/TRY Analysis Today 02/06: Sharp Volatility (Chart)
- USD/TRY Analysis Today 29/05: Trades Calmly (Chart)
Rango diario
3.510 3.532
Rango anual
3.485 4.526
- Cierres anteriores
- 3.52 8
- Open
- 3.52 8
- Bid
- 3.52 8
- Ask
- 3.55 8
- Low
- 3.51 0
- High
- 3.53 2
- Volumen
- 1.107 K
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- -0.28%
- Cambio a 6 meses
- -9.17%
- Cambio anual
- -15.40%
18 septiembre, jueves
23:30
JPY
- Act.
-
- Pronós.
- 3.5%
- Prev.
- 3.4%
23:30
JPY
- Act.
-
- Pronós.
- 3.0%
- Prev.
- 3.1%