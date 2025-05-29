CotizacionesSecciones
Divisas / TRYJPY
Volver a Divisas

TRYJPY: New Turkish Lira vs Japanese Yen

3.528 JPY 0.000 (0.00%)
Sector: Divisa Básica: Turkish Lira Divisa de beneficio: Yen

El tipo de cambio de TRYJPY de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.510, mientras que el máximo ha alcanzado 3.532.

Siga la dinámica de la pareja de divisas New Turkish Lira vs Japanese Yen. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TRYJPY News

Rango diario
3.510 3.532
Rango anual
3.485 4.526
Cierres anteriores
3.52 8
Open
3.52 8
Bid
3.52 8
Ask
3.55 8
Low
3.51 0
High
3.53 2
Volumen
1.107 K
Cambio diario
0.00%
Cambio mensual
-0.28%
Cambio a 6 meses
-9.17%
Cambio anual
-15.40%
18 septiembre, jueves
23:30
JPY
Índice de Precios al Consumidor excluyendo Alimentos y Energía a/a
Act.
Pronós.
3.5%
Prev.
3.4%
23:30
JPY
Índice Básico de Precios al Consumidor a/a
Act.
Pronós.
3.0%
Prev.
3.1%