Devises / TRYJPY
TRYJPY: New Turkish Lira vs Japanese Yen
3.537 JPY 0.008 (0.23%)
Secteur: Devise Base: Turkish Lira Devise de profit: Yen
Le taux de change de TRYJPY a changé de -0.23% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.516 et à un maximum de 3.548.
Suivez la dynamique New Turkish Lira vs Japanese Yen. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
3.516 3.548
Range Annuel
3.485 4.526
- Clôture Précédente
- 3.54 5
- Ouverture
- 3.54 4
- Bid
- 3.53 7
- Ask
- 3.56 7
- Plus Bas
- 3.51 6
- Plus Haut
- 3.54 8
- Volume
- 2.837 K
- Changement quotidien
- -0.23%
- Changement Mensuel
- -0.03%
- Changement à 6 Mois
- -8.93%
- Changement Annuel
- -15.18%
20 septembre, samedi