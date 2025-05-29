CotaçõesSeções
Moedas / TRYJPY
Voltar para Moedas

TRYJPY: New Turkish Lira vs Japanese Yen

3.535 JPY 0.010 (0.28%)
Setor: Moeda Base: Turkish Lira Moeda de lucro: Yen

A taxa do TRYJPY para hoje mudou para -0.28%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.516 e o mais alto foi 3.544.

Veja a dinâmica do par de moedas New Turkish Lira vs Japanese Yen. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TRYJPY Notícias

Faixa diária
3.516 3.544
Faixa anual
3.485 4.526
Fechamento anterior
3.54 5
Open
3.54 4
Bid
3.53 5
Ask
3.56 5
Low
3.51 6
High
3.54 4
Volume
62
Mudança diária
-0.28%
Mudança mensal
-0.08%
Mudança de 6 meses
-8.99%
Mudança anual
-15.23%
18 setembro, quinta-feira
23:30
JPY
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) Excl. Alimentos e Energia (Anual)
Atu.
Projeç.
3.5%
Prév.
3.4%
23:30
JPY
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC)
Atu.
Projeç.
3.0%
Prév.
3.1%