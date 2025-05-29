Moedas / TRYJPY
TRYJPY: New Turkish Lira vs Japanese Yen
3.535 JPY 0.010 (0.28%)
Setor: Moeda Base: Turkish Lira Moeda de lucro: Yen
A taxa do TRYJPY para hoje mudou para -0.28%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.516 e o mais alto foi 3.544.
Veja a dinâmica do par de moedas New Turkish Lira vs Japanese Yen. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
TRYJPY Notícias
Faixa diária
3.516 3.544
Faixa anual
3.485 4.526
- Fechamento anterior
- 3.54 5
- Open
- 3.54 4
- Bid
- 3.53 5
- Ask
- 3.56 5
- Low
- 3.51 6
- High
- 3.54 4
- Volume
- 62
- Mudança diária
- -0.28%
- Mudança mensal
- -0.08%
- Mudança de 6 meses
- -8.99%
- Mudança anual
- -15.23%
