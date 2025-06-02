Währungen / TRYJPY
TRYJPY: New Turkish Lira vs Japanese Yen
3.537 JPY 0.008 (0.23%)
Sektor: Währung Basis: Turkish Lira Gewinnwährung: Yen
Der Wechselkurs von TRYJPY hat sich für heute um -0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.516 bis zu einem Hoch von 3.548 gehandelt.
Verfolgen Sie die New Turkish Lira vs Japanese Yen-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TRYJPY News
- TRY: Häufige Zurücksetzungen – Commerzbank
- TRY: Frequent resets – Commerzbank
- The threat of the Fed ‘turning Turkish’ makes for some tough allocations decisions, this strategist says.
- TRY: CBRT to cut rate despite needing FX interventions – Commerzbank
- TRY: Inflation slowdown paves way for further easing – BBH
- TRY: Lira crosses 41 to the dollar even as FX deposit scheme axed – Commerzbank
- The Fed is the best defense against U.S. sovereign downgrade, says rating agency
- TRY: Changes in monetary policy framework but no changes for FX – ING
- TRY: Discouraging picture from June's balance of payments data – Commerzbank
- TRY: Turkish Lira weakens as trade deficit widens – Commerzbank
- TRY: Lira reacts modestly to positive rating assessments – Commerzbank
- TRY: Flows return, but lira still weak – Commerzbank
- USD/TRY rises to near 40.00, marks fresh highs due to risk-off sentiment
- USD/TRY Forecast Today 03/07: Bearish Trend (Chart)
- USD/TRY Forecast Today 30/06: Declines Against USD (Chart)
- USD/TRY Forecast 23/06: Will It Continue Falling? (Chart)
- The CBRT keeps a steady hand in June
- USD/TRY Today: Sharp Decline and High Volatility (Chart)
- TRY: Despite the upcoming restart of the cutting cycle, fat carry remains – ING
- USD/TRY Today 16/06: Sharp Collapse of Turkish Lira (Chart)
- USD/TRY Forecast: Faces More Downside Pressure (Chart)
- USD/TRY Today 09/06: Will TRY Continue to Fall? (Chart)
- USD/TRY Forecast Today 05/06: Sharp Volatility (Chart)
- USD/TRY Analysis Today 02/06: Sharp Volatility (Chart)
Tagesspanne
3.516 3.548
Jahresspanne
3.485 4.526
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.54 5
- Eröffnung
- 3.54 4
- Bid
- 3.53 7
- Ask
- 3.56 7
- Tief
- 3.51 6
- Hoch
- 3.54 8
- Volumen
- 2.778 K
- Tagesänderung
- -0.23%
- Monatsänderung
- -0.03%
- 6-Monatsänderung
- -8.93%
- Jahresänderung
- -15.18%
19 September, Freitag
03:47
JPY
- Akt
-
- Erw
- Vorh
03:47
JPY
- Akt
- 0.5%
- Erw
- Vorh
- 0.5%
06:30
JPY
- Akt
-
- Erw
- Vorh
19:30
JPY
- Akt
- 61.4 K
- Erw
- Vorh
- 91.6 K