Währungen / TRYJPY
TRYJPY: New Turkish Lira vs Japanese Yen

3.537 JPY 0.008 (0.23%)
Sektor: Währung Basis: Turkish Lira Gewinnwährung: Yen

Der Wechselkurs von TRYJPY hat sich für heute um -0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.516 bis zu einem Hoch von 3.548 gehandelt.

Verfolgen Sie die New Turkish Lira vs Japanese Yen-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
3.516 3.548
Jahresspanne
3.485 4.526
Vorheriger Schlusskurs
3.54 5
Eröffnung
3.54 4
Bid
3.53 7
Ask
3.56 7
Tief
3.51 6
Hoch
3.54 8
Volumen
2.778 K
Tagesänderung
-0.23%
Monatsänderung
-0.03%
6-Monatsänderung
-8.93%
Jahresänderung
-15.18%
19 September, Freitag
03:47
JPY
BoJ, geldpolitischen Erklärung
Akt
Erw
Vorh
03:47
JPY
BoJ, Zinsentscheid
Akt
0.5%
Erw
Vorh
0.5%
06:30
JPY
BoJ, Pressekonferenz
Akt
Erw
Vorh
19:30
JPY
CFTC JPY, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
61.4 K
Erw
Vorh
91.6 K