Валюты / TRYJPY
TRYJPY: New Turkish Lira vs Japanese Yen
3.516 JPY 0.001 (0.03%)
Сектор: Валюта Базовая: Turkish Lira Валюта прибыли: Yen
Курс TRYJPY за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.490, а максимальная — 3.521.
Следите за динамикой New Turkish Lira vs Japanese Yen. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TRYJPY
- TRY: Частые сбросы – Commerzbank
- TRY: Frequent resets – Commerzbank
- The threat of the Fed ‘turning Turkish’ makes for some tough allocations decisions, this strategist says.
- TRY: CBRT to cut rate despite needing FX interventions – Commerzbank
- TRY: Inflation slowdown paves way for further easing – BBH
- TRY: Lira crosses 41 to the dollar even as FX deposit scheme axed – Commerzbank
- The Fed is the best defense against U.S. sovereign downgrade, says rating agency
- TRY: Changes in monetary policy framework but no changes for FX – ING
- TRY: Discouraging picture from June's balance of payments data – Commerzbank
- TRY: Turkish Lira weakens as trade deficit widens – Commerzbank
- TRY: Lira reacts modestly to positive rating assessments – Commerzbank
- TRY: Flows return, but lira still weak – Commerzbank
- USD/TRY rises to near 40.00, marks fresh highs due to risk-off sentiment
- USD/TRY Forecast Today 03/07: Bearish Trend (Chart)
- USD/TRY Forecast Today 30/06: Declines Against USD (Chart)
- USD/TRY Forecast 23/06: Will It Continue Falling? (Chart)
- The CBRT keeps a steady hand in June
- USD/TRY Today: Sharp Decline and High Volatility (Chart)
- TRY: Despite the upcoming restart of the cutting cycle, fat carry remains – ING
- USD/TRY Today 16/06: Sharp Collapse of Turkish Lira (Chart)
- USD/TRY Forecast: Faces More Downside Pressure (Chart)
- USD/TRY Today 09/06: Will TRY Continue to Fall? (Chart)
- USD/TRY Forecast Today 05/06: Sharp Volatility (Chart)
- USD/TRY Analysis Today 02/06: Sharp Volatility (Chart)
Дневной диапазон
3.490 3.521
Годовой диапазон
3.485 4.526
- Предыдущее закрытие
- 3.51 7
- Open
- 3.51 7
- Bid
- 3.51 6
- Ask
- 3.54 6
- Low
- 3.49 0
- High
- 3.52 1
- Объем
- 774
- Дневное изменение
- -0.03%
- Месячное изменение
- -0.62%
- 6-месячное изменение
- -9.47%
- Годовое изменение
- -15.68%
17 сентября, среда