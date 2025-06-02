КотировкиРазделы
Валюты / TRYJPY
Назад в Валюты

TRYJPY: New Turkish Lira vs Japanese Yen

3.516 JPY 0.001 (0.03%)
Сектор: Валюта Базовая: Turkish Lira Валюта прибыли: Yen

Курс TRYJPY за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.490, а максимальная — 3.521.

Следите за динамикой New Turkish Lira vs Japanese Yen. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости TRYJPY

Дневной диапазон
3.490 3.521
Годовой диапазон
3.485 4.526
Предыдущее закрытие
3.51 7
Open
3.51 7
Bid
3.51 6
Ask
3.54 6
Low
3.49 0
High
3.52 1
Объем
774
Дневное изменение
-0.03%
Месячное изменение
-0.62%
6-месячное изменение
-9.47%
Годовое изменение
-15.68%
17 сентября, среда