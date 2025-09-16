FiyatlarBölümler
NOKJPY
NOKJPY: Norwegian Krona vs Japanese Yen

14.874 JPY 0.091 (0.61%)
Sektör: Döviz Baz: Norwegian Krone Kâr para birimi: Yen

NOKJPY fiyatı bugün -0.61% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 14.851 ve Yüksek fiyatı olarak 14.987 aralığında işlem gördü.

Norwegian Krona vs Japanese Yen hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
14.851 14.987
Yıllık aralık
13.082 15.077
Önceki kapanış
14.96 5
Açılış
14.90 3
Satış
14.87 4
Alış
14.90 4
Düşük
14.85 1
Yüksek
14.98 7
Hacim
29.195 K
Günlük değişim
-0.61%
Aylık değişim
2.18%
6 aylık değişim
4.47%
Yıllık değişim
9.34%
