KurseKategorien
Währungen / NOKJPY
Zurück zum Währungen

NOKJPY: Norwegian Krona vs Japanese Yen

14.872 JPY 0.093 (0.62%)
Sektor: Währung Basis: Norwegian Krone Gewinnwährung: Yen

Der Wechselkurs von NOKJPY hat sich für heute um -0.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.851 bis zu einem Hoch von 14.987 gehandelt.

Verfolgen Sie die Norwegian Krona vs Japanese Yen-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NOKJPY News

Tagesspanne
14.851 14.987
Jahresspanne
13.082 15.077
Vorheriger Schlusskurs
14.96 5
Eröffnung
14.90 3
Bid
14.87 2
Ask
14.90 2
Tief
14.85 1
Hoch
14.98 7
Volumen
29.007 K
Tagesänderung
-0.62%
Monatsänderung
2.16%
6-Monatsänderung
4.46%
Jahresänderung
9.33%
19 September, Freitag
03:47
JPY
BoJ, geldpolitischen Erklärung
Akt
Erw
Vorh
03:47
JPY
BoJ, Zinsentscheid
Akt
0.5%
Erw
Vorh
0.5%
06:30
JPY
BoJ, Pressekonferenz
Akt
Erw
Vorh
19:30
JPY
CFTC JPY, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
61.4 K
Erw
Vorh
91.6 K