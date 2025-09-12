КотировкиРазделы
Валюты / NOKJPY
Назад в Валюты

NOKJPY: Norwegian Krona vs Japanese Yen

14.905 JPY 0.061 (0.41%)
Сектор: Валюта Базовая: Norwegian Krone Валюта прибыли: Yen

Курс NOKJPY за сегодня изменился на -0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.879, а максимальная — 15.007.

Следите за динамикой Norwegian Krona vs Japanese Yen. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости NOKJPY

Дневной диапазон
14.879 15.007
Годовой диапазон
13.082 15.012
Предыдущее закрытие
14.96 6
Open
14.92 4
Bid
14.90 5
Ask
14.93 5
Low
14.87 9
High
15.00 7
Объем
18.453 K
Дневное изменение
-0.41%
Месячное изменение
2.39%
6-месячное изменение
4.69%
Годовое изменение
9.57%
17 сентября, среда