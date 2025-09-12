Валюты / NOKJPY
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NOKJPY: Norwegian Krona vs Japanese Yen
14.905 JPY 0.061 (0.41%)
Сектор: Валюта Базовая: Norwegian Krone Валюта прибыли: Yen
Курс NOKJPY за сегодня изменился на -0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.879, а максимальная — 15.007.
Следите за динамикой Norwegian Krona vs Japanese Yen. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NOKJPY
- USD/JPY падает до недельного минимума в преддверии решения ФРС по процентной ставке, в центре внимания Банк Японии
- USD/JPY sinks to one-week low ahead of Fed interest rate decision, BoJ in focus
- USD/JPY Forecast 16/09: Negative Against Yen (Video)
- Като, Япония: рассмотрим меры по увеличению давления на Россию, будем координироваться с странами G7
- Japan’s Kato: Will consider measures to raise pressure on Russia, coordinate with G7 countries
- Японская иена не может определиться с направлением на фоне предстоящих решений центрального банка
- Japanese Yen struggles for direction as central bank decisions loom
- Япония, Хаяши: Токио доволен выполнением тарифного соглашения с США
- Japan’s Hayashi: Tokyo pleased with implementation of tariff agreement with the US
- USD/JPY: ожидается торговля в диапазоне 147,20/148,15 - UOB Group
- USD/JPY: Likely to trade in a range of 147.20/148.15 – UOB Group
- USD торгуется с осторожностью, так как рынки ожидают заседания ФРС в среду - Scotiabank
- USD/JPY снижается к 147,30 на фоне падения доллара США, внимание на политику ФРС и Банка Японии
- USD/JPY declines to near 147.30 as US Dollar falls, Fed-BoJ policy eyed
- USD/JPY Forecast 15/09: Fed Decision Looms (Chart)
- Японская иена застряла в диапазоне, так как трейдеры ожидают решений FOMC и Банка Японии
- Japanese Yen stuck in range as traders eye FOMC and BoJ decisions
- Японская иена стабилизировалась около 147,50 на фоне роста ожиданий снижения ставок ФРС
- Japanese Yen flat lines near 147.50 as Fed rate cut bets grow
- USD завершает неделю с широкими ростами – Scotiabank
- USD/JPY: более узкий диапазон 146,20/148,50 может быть достаточным для сдерживания цены - UOB Group
- USD/JPY: A narrower range of 146.20/148.50 may be enough to contain the price – UOB Group
- JPY: Заявление с США подчеркивает отказ от манипуляций с валютным курсом – Commerzbank
- JPY: Statement with the US emphasises renunciation of FX manipulation – Commerzbank
Дневной диапазон
14.879 15.007
Годовой диапазон
13.082 15.012
- Предыдущее закрытие
- 14.96 6
- Open
- 14.92 4
- Bid
- 14.90 5
- Ask
- 14.93 5
- Low
- 14.87 9
- High
- 15.00 7
- Объем
- 18.453 K
- Дневное изменение
- -0.41%
- Месячное изменение
- 2.39%
- 6-месячное изменение
- 4.69%
- Годовое изменение
- 9.57%
17 сентября, среда